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Αντόνιο Γκουτέρες: Δεν θα γίνει συνάντηση 3+1 ή 5+1 για το Κυπριακό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σημείωσε ότι «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3+1 ή 5+1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ κατά τη καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, κατά πόσον μετά τη επικοινωνία που είχε με την Προσωπική του Απεσταλμένη θεωρεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που είχε θέσει τον Ιούλιο για μια πιθανή συνάντηση 3+1 ή ακόμη και 5+1 στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Γκουτέρες είπε ότι μια τέτοια συνάντηση «δεν θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης». Σημείωσε ότι «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τις προσπάθειες για πρόοδο στο Κυπριακό.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε τα πράγματα μπροστά και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε αυτό να πραγματοποιηθεί όταν θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για να είναι επιτυχής η συνάντηση», δήλωσε.

Είπε ακόμα ότι οποιαδήποτε νέα συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί κατά τρόπο που να δημιουργεί πραγματικές προοπτικές αποτελέσματος, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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