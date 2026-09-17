Αβέρωφ: «Το διπλοπόρτι το έζησα στο πετσί μου – Είμαι θύμα των politics» - Τον Δεκέμβριο οι αποφάσεις για το 2028

Τον ερχόμενο Δεκέμβριο τοποθετεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου τη λήψη των αποφάσεών του σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές του 2028, συνδέοντας ξανά ευθέως τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις με την πορεία του Κυπριακού και κυρίως με το κατά πόσο θα υπάρξει μέχρι τότε ουσιαστική προοπτική επανόδου σε πραγματικές διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανέλαβε ότι, σε περίπτωση που προκύψει στρατηγική συμφωνία για λύση του Κυπριακού, θα σταθεί στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Εάν, αντίθετα, δεν υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις, ανέφερε ότι θα λάβει τις δικές του αποφάσεις ενόψει της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης.

Ο κ. Νεοφύτου έθεσε τον Δεκέμβριο ως το χρονικό ορόσημο μέχρι το οποίο, όπως εκτιμά, θα έχει καταστεί σαφέστερο εάν η διαδικασία στο Κυπριακό μπορεί να οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Ερωτηθείς μάλιστα εάν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος και εκτός των διαδικασιών του ΔΗΣΥ, απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του, σημειώνοντας ότι η παράταξη έχει παράδοση στο να βρίσκει λύσεις.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο Κυπριακό ακόμη και στην περίπτωση που προηγηθεί απόφαση για υποψηφιότητά του. Όπως ανέφερε, εάν εξασφάλιζε το χρίσμα του ΔΗΣΥ αλλά στη συνέχεια προέκυπταν ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση στρατηγικής συμφωνίας, θα ήταν έτοιμος να αποσύρει την υποψηφιότητά του και να ζητήσει από την παράταξη να στηρίξει την προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αιχμές για το «διπλοπόρτι» στον ΔΗΣΥ

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ απέφυγε παράλληλα να εμπλακεί ευθέως στη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση στην Πινδάρου, στον απόηχο της μετακίνησης του Νίκου Τορναρίτη προς το Προεδρικό και της δημόσιας σύγκρουσης Ευθύμιου Δίπλαρου και Γιάννη Καρούσου.

«Εγώ το διπλοπόρτι, το έζησα στο πετσί μου. Υπάρχει η ηγεσία, υπάρχουν οι πρωταγωνιστές ας τα σχολιάσουν. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, ας με ρωτήσετε γι’ αυτά», υπέδειξε ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ. Για να προσθέσει χαρακτηριστικά πως ο ίδιος είναι θύμα των politics και δεν είναι politics.

Το μήνυμα προς Χριστοδουλίδη

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναφέρθηκε εκτενώς στον Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο συναντήθηκε την Τετάρτη, ενόψει των επόμενων κινήσεων στο Κυπριακό και των εξελίξεων στη Νέα Υόρκη.

Αναγνώρισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι κατάφερε να επαναφέρει το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από το Κυπριακό και να ενισχύσει την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, όμως, άσκησε κριτική για την απουσία μέχρι σήμερα ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, διαχωρίζοντας τις επαφές και τις συνομιλίες από μια πραγματική διαπραγματευτική διαδικασία.

Όπως είπε, στη συνάντηση με τον Πρόεδρο μετέφερε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του, ενώ ενημερώθηκε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται στο Κυπριακό.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ κατέστησε σαφές ότι η πολιτική του στάση απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη θα εξαρτηθεί από την πορεία του εθνικού ζητήματος. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν αντίπαλοι στις εκλογές του 2023, ανέφερε ότι δεν αντιμετωπίζει τον Πρόεδρο με προσωπικούς όρους αλλά βάσει των πολιτικών του επιλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι θα τον στηρίξει εφόσον κινηθεί ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της λύσης, ενώ θα βρεθεί πολιτικά απέναντί του εάν θεωρήσει ότι ακολουθεί πολιτική διαχείρισης του χρόνου.

Παράλληλα, αξιολόγησε θετικά τον δυτικό προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας όμως ότι μέχρι σήμερα αυτός δεν έχει μεταφραστεί σε ουσιαστικό αποτέλεσμα για το Κυπριακό.