Απαντά στον Δίπλαρο ο Καρούσος: «Ο ΔΗΣΥ είναι στην αντιπολίτευση – Οι αποφάσεις δεν μπορεί να ισχύουν αλά καρτ»

Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού στέλνει ο Γιάννης Καρούσος, απαντώντας στον Ευθύμιο Δίπλαρο. Ο κ. Καρούσος υπενθυμίζει ότι υπάρχει ήδη συλλογική πολιτική απόφαση πως ο ΔΗΣΥ βρίσκεται στην αντιπολίτευση και προειδοποιεί ότι οι αποφάσεις της παράταξης δεν μπορούν να εφαρμόζονται «αλά καρτ», ανάλογα με προσωπικές επιλογές και στρατηγικές.

«Συμφωνούμε απόλυτα. Αποφασίζουμε συλλογικά, μέσα από τα θεσμικά όργανα της παράταξης, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες, προσωπικές στρατηγικές και πολιτικά φλερτ», αναφέρει ο Γιάννης Καρούσος στην ανάρτησή του.

Η τοποθέτησή του ακολουθεί την παρέμβαση του Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος είχε υπογραμμίσει ότι οι διαφωνίες αποτελούν μέρος της λειτουργίας της παράταξης, αλλά και ότι οι αποφάσεις για το 2028 θα πρέπει να ληφθούν συλλογικά από τον ΔΗΣΥ.

Ο κ. Καρούσος, ωστόσο, μεταφέρει τη συζήτηση και στη σημερινή πολιτική στάση του κόμματος, σημειώνοντας ότι υπάρχει ήδη απόφαση η οποία, όπως τονίζει, δεσμεύει όλους.

«Και υπάρχει ήδη μία συλλογική πολιτική απόφαση που έχει παρθεί εδώ και καιρό και οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε: ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται στην αντιπολίτευση».

Ακολούθως αφήνει σαφείς αιχμές για επιλεκτική επίκληση των συλλογικών αποφάσεων, αναφέροντας: «Οι συλλογικές αποφάσεις δεν μπορεί να ισχύουν αλά καρτ — να τις επικαλούμαστε όταν μας βολεύουν και να τις ξεχνάμε όταν δεν εξυπηρετούν τις προσωπικές μας επιλογές».

Σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές του 2028, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ παραπέμπει στις μελλοντικές συλλογικές διαδικασίες της παράταξης.

«Για το 2028, όταν έρθει η ώρα, θα αποφασίσει η παράταξη μέσα από τις δημοκρατικές και συλλογικές της διαδικασίες. Και τότε η απόφαση θα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους», λέει.

Ο Γιάννης Καρούσος καταλήγει γράφοντας: «Αυτό σημαίνει συνέπεια. Αυτό σημαίνει συλλογικότητα. Αυτό σημαίνει ενότητα στην πράξη».