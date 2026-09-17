Συναγερμός στη Revolut: Χάκερ απειλούν να πουλήσουν στοιχεία πελατών – Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες

Νέα και πιο ανησυχητική διάσταση λαμβάνει η υπόθεση διαρροής δεδομένων στη Revolut, καθώς χάκερ που ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση φέρονται να απείλησαν ότι θα πουλήσουν στοιχεία εκατοντάδων πελατών σε άλλες εγκληματικές ομάδες, εάν η εταιρεία δεν καταβάλει $3 εκατ. μέσα σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το τελεσίγραφο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο από την ομάδα που ανέλαβε την ευθύνη για την παραβίαση. Η Revolut, ωστόσο, διευκρίνισε στο Reuters ότι δεν είχε άμεση επικοινωνία με τους χάκερ και δεν έλαβε απευθείας απαίτηση για καταβολή χρημάτων.

Ως εκ τούτου, η απαίτηση των $3 εκατ. αποτελεί ισχυρισμό των δραστών και όχι επιβεβαιωμένη διαπραγμάτευση μεταξύ της εταιρείας και των χάκερ.

Η Revolut είχε προηγουμένως αναγνωρίσει ότι ευαίσθητες πληροφορίες πελατών διαβιβάστηκαν σε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο, έπειτα από πλαστά αιτήματα τα οποία στάλθηκαν από domain πραγματικής κρατικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ειδοποιήσεις που εξέτασε η TechCrunch, μεταξύ των δεδομένων που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί περιλαμβάνονται ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, ημερομηνίες γέννησης, αντίγραφα εγγράφων ταυτότητας, φωτογραφίες επαλήθευσης, IBAN και ιστορικό συναλλαγών.

Πηγή που επικαλείται το Reuters ανέφερε ότι η βασική υποδομή της Revolut και οι λογαριασμοί των πελατών δεν παραβιάστηκαν. Αυτό περιορίζει τον άμεσο κίνδυνο κλοπής χρημάτων μέσω του συστήματος, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει τον κίνδυνο εξαπάτησης.

Η κατοχή πραγματικών στοιχείων συναλλαγών, διευθύνσεων ή προσωπικών δεδομένων μπορεί να καταστήσει ιδιαίτερα πειστικές απόπειρες phishing ή τηλεφωνικής απάτης.

Οι πελάτες καλούνται να μην ακολουθούν συνδέσμους από SMS, email ή άλλα μηνύματα που ζητούν «επιβεβαίωση» λογαριασμού λόγω της διαρροής και να επικοινωνούν με τη Revolut αποκλειστικά μέσω του επίσημου app.

Συστήνεται επίσης η ενεργοποίηση βιομετρικού κλειδώματος και ισχυρού κωδικού στη συσκευή, καθώς και η αποφυγή κοινοποίησης κωδικών μιας χρήσης. Οι χρήστες μπορούν ακόμη να ελέγχουν τις τελευταίες συναλλαγές τους και να παγώνουν άμεσα κάρτα σε περίπτωση που εντοπίσουν κίνηση που δεν αναγνωρίζουν.

Όσοι έχουν λάβει επίσημη ειδοποίηση ότι επηρεάστηκαν από το περιστατικό μπορούν να κρατήσουν αντίγραφό της και να ζητήσουν γραπτώς ενημέρωση για το ποια ακριβώς προσωπικά δεδομένα διαβιβάστηκαν.

Στην προκειμένη περίπτωση, η αλλαγή κωδικού δεν αντιμετωπίζει κατ’ ανάγκην το σύνολο του κινδύνου, καθώς οι πληροφορίες που φέρονται να έχουν εκτεθεί αφορούν κυρίως δεδομένα ταυτοποίησης και ιστορικό συναλλαγών.

«Ένα διαβατήριο ή μια φωτογραφία επαλήθευσης δεν αλλάζουν όπως ένας κωδικός», σημειώνεται χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την επαγρύπνηση για αιτήματα που αφορούν άνοιγμα νέου λογαριασμού, αλλαγή SIM ή «επείγουσα» μεταφορά χρημάτων.

Η Revolut ανακοίνωσε ότι απέκλεισε την πηγή των μη εξουσιοδοτημένων αιτημάτων και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και ρυθμιστικές αρχές για το περιστατικό.