Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Πολιτική

Η Νατάσα Ιωάννου διεκδικεί τη Συμπροεδρία του Volt: «Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κ. Ιωάννου, η οποία ήταν υποψήφια του Volt στην εκλογική περιφέρεια Κερύνειας στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, επέλεξε να συνδέσει την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της με το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος.

Την υποψηφιότητά της για τη Συμπροεδρία του Volt Κύπρου ανακοίνωσε η Νατάσα Ιωάννου, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της κοινής υποψηφιότητας του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Πιέρου Κάρουλλα και της συναντιπροέδρου Λύσιας Δημητρίου. Οι δύο είχαν ανοίξει στις 13 Σεπτεμβρίου τον κύκλο των υποψηφιοτήτων για τη νέα ηγεσία του κόμματος.

Σχετικά άρθρα:

Η κ. Ιωάννου, η οποία ήταν υποψήφια του Volt στην εκλογική περιφέρεια Κερύνειας στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, επέλεξε να συνδέσει την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της με το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος. Το Volt συγκέντρωσε στις βουλευτικές εκλογές 11.488 ψήφους, ποσοστό 3,1%, χωρίς να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική έδρα.

«Δεν είμαστε δύο, δεν είμαστε τρεις, είμαστε 11.488 άτομα», αναφέρει στην ανάρτησή της, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι επέλεξαν «να δώσουν ψήφο σε κάτι διαφορετικό».

Όπως υποστηρίζει, η εμπιστοσύνη αυτή συνιστά για την ίδια «πολιτική ευθύνη» και δεν αποτελεί απλώς έναν εκλογικό αριθμό ή το τέλος μιας προεκλογικής περιόδου.

Δείτε την σχετική ανάρτησή της 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΒΟΛΤ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα