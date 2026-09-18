Η Νατάσα Ιωάννου διεκδικεί τη Συμπροεδρία του Volt: «Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα»

Την υποψηφιότητά της για τη Συμπροεδρία του Volt Κύπρου ανακοίνωσε η Νατάσα Ιωάννου, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της κοινής υποψηφιότητας του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Πιέρου Κάρουλλα και της συναντιπροέδρου Λύσιας Δημητρίου. Οι δύο είχαν ανοίξει στις 13 Σεπτεμβρίου τον κύκλο των υποψηφιοτήτων για τη νέα ηγεσία του κόμματος.

Η κ. Ιωάννου, η οποία ήταν υποψήφια του Volt στην εκλογική περιφέρεια Κερύνειας στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, επέλεξε να συνδέσει την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της με το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος. Το Volt συγκέντρωσε στις βουλευτικές εκλογές 11.488 ψήφους, ποσοστό 3,1%, χωρίς να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική έδρα.

«Δεν είμαστε δύο, δεν είμαστε τρεις, είμαστε 11.488 άτομα», αναφέρει στην ανάρτησή της, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι επέλεξαν «να δώσουν ψήφο σε κάτι διαφορετικό».

Όπως υποστηρίζει, η εμπιστοσύνη αυτή συνιστά για την ίδια «πολιτική ευθύνη» και δεν αποτελεί απλώς έναν εκλογικό αριθμό ή το τέλος μιας προεκλογικής περιόδου.

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