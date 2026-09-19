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ΔΗΣΥ για αναβάθμιση οικονομίας από τον οίκο S&P: «Η πρόοδος πρέπει να φτάσει στην καθημερινότητα του πολίτη»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο ΔΗΣΥ χαιρετίζει την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από την S&P, τονίζοντας ότι η θετική πορεία πρέπει να μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ως σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στη βαθμίδα «Α» από τον οίκο αξιολόγησης S&P, σημειώνοντας ότι αυτή επιβεβαιώνει, κατά την εκτίμησή του, τις γερές βάσεις που τέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

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Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι η θετική πορεία της οικονομίας θα πρέπει να μεταφραστεί σε απτά οφέλη για τους πολίτες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως αναφέρει, η ακρίβεια ασκεί πιέσεις στα νοικοκυριά, στους εργαζόμενους, στα νεαρά ζευγάρια και στις μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η Πινδάρου επισημαίνει την ανάγκη αξιοποίησης της σημερινής δυναμικής για την προώθηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που θέτει είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, η δημιουργία ενός πιο ψηφιακού και αποτελεσματικού κράτους, η ενίσχυση της παραγωγικότητας, καθώς και η εφαρμογή αποτελεσματικότερης κοινωνικής και στεγαστικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις μπορεί να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής προόδου και, κυρίως, να γίνει αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών.

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