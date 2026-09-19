Χριστοδουλίδης: Iσχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία η αναβάθμιση από S&P

Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ανθεκτικότητα και τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας κάνει λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε οπτικογραφημένο μήνυμά του το Σάββατο με αφορμή την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το «A-» στο «A» από την Standard & Poor’s, διατηρώντας παράλληλα θετική προοπτική.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Κύπρος κατέγραψε ένα ακόμη σημαντικό οικονομικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά από το 2011 επιστρέφει στη βαθμίδα «A».

«Πρόκειται αναμφίβολα για μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Οικονομία μας, στην ανθεκτικότητα και τις προοπτικές της. Μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική μας υπευθυνότητα, στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα ανεργίας, στη μεγάλη μείωση του δημόσιου χρέους», τονίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Και όλα αυτά δεν είναι απλοί δείκτες. Έχουν ουσιαστική σημασία και αντίκρισμα. Στην πράξη μια ισχυρότερη οικονομία σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Σημαίνει περισσότερες επενδύσεις και νέες ευκαιρίες. Σημαίνει μεγαλύτερα περιθώρια για στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές. Για επενδύσεις στην Υγεία, την Παιδεία, το Κράτος Πρόνοιας και το Στεγαστικό. Σημαίνει μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια και βελτιωμένους μισθούς. Σημαίνει στην πράξη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Κυρίως, σημαίνει ότι χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές», επισημαίνει.

«Με υπεύθυνη διαχείριση, σταθερά βήματα και τολμηρές μεταρρυθμίσεις, ενισχύουμε την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. Με συνέπεια. Με υπευθυνότητα. Με αποφασιστικότητα, αλλάζουμε την Κύπρο προσφέροντας ελπίδα και προοπτική στους πολίτες, στην οικογένεια, στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, στο σύνολο του Κυπριακού λαού», καταλήγει ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ