Πάλμας: Προχωρεί ο εκσυγχρονισμός των ΑΜΧ-30 – Ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ

Ο εκσυγχρονισμός των αρμάτων μάχης ΑΜΧ-30 προχωρεί, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Εθνικής Φρουράς λαμβάνονται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και όχι από ένα πρόσωπο.

Μιλώντας στο περιθώριο της τελετής διαβεβαίωσης των ΣΥΟΠ της 17ης σειράς στο ΚΕΝ Λάρνακας, ο κ. Πάλμας κλήθηκε να σχολιάσει δημοσίευμα της εφημερίδας «Αλήθεια» σχετικά με συμφωνία του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς για τοποθέτηση θερμικών καμερών στα άρματα ΑΜΧ-30, κόστους €25 εκατ. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές που κάνουν λόγο για άκρως απόρρητη έκθεση, η οποία εισηγείται την απόσυρση των συγκεκριμένων αρμάτων.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι για την προώθηση ενός εξοπλιστικού προγράμματος μέχρι την έγκριση των σχετικών κονδυλίων απαιτείται η εμπλοκή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και της Διεύθυνσης Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και η τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών για την προκήρυξη προσφορών.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, χρειάζεται η έγκριση των κονδυλίων από την Επιτροπή Άμυνας της Βουλής και η απελευθέρωσή τους. Σημείωσε ότι, όπως είναι διατυπωμένο το δημοσίευμα, δημιουργείται η εντύπωση πως ένας άνθρωπος αποφάσισε για την αναβάθμιση.

Σε ό,τι αφορά την ουσία του ζητήματος, επιβεβαίωσε ότι η αναβάθμιση του συγκεκριμένου εξοπλιστικού προγράμματος προχωρεί. Χαρακτήρισε τα άρματα ομολογουμένως παλαιά, σημειώνοντας ωστόσο ότι, εφόσον σήμερα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για το αρματικό δυναμικό, η Εθνική Φρουρά οφείλει να τα εκσυγχρονίσει και να τα προσαρμόσει στις νέες συνθήκες και τα νέα δεδομένα.

Στόχος, είπε, είναι το στράτευμα και η Εθνική Φρουρά να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αποστολή τους. Απαντώντας σε ερώτηση για το επόμενο βήμα, ανέφερε ότι μέσω του SAFE, αλλά και μέσω του προϋπολογισμού της Εθνικής Φρουράς και του Υπουργείου Άμυνας, προχωρεί καθημερινά η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε ακόμη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε ισχυρίστηκε πως αποτελεί στρατιωτική υπερδύναμη ή κράτος με μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα. Ωστόσο, δεδομένου ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή εδώ και 52 χρόνια, η χώρα οφείλει να αναπτύσσει, να ενισχύει και να ενδυναμώνει την αποτρεπτική της ισχύ, σε τέτοιο βαθμό ώστε να αξίζει τον κόπο να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της πατρίδας.

Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες της «Αλήθειας» περί ύπαρξης απόρρητης έκθεσης που εισηγείται την απόσυρση των αρμάτων, ο Υπουργός είπε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο είναι σωστό να συζητείται δημοσίως η απόσυρση ή η καταλληλότητα ενός εξοπλιστικού προγράμματος.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πως τα συγκεκριμένα άρματα είναι παλαιά. Με τον εκσυγχρονισμό που προωθείται, πρόσθεσε, θα αποκτήσουν δυνατότητες που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς μέχρι να ανανεωθεί το αρματικό δυναμικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ