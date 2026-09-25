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Μας τα χαλάει το Σαββατοκύριακο ο καιρός: Υποχωρούν οι ζέστες αλλά... έρχονται βροχές - Αναλυτικά οι περιοχές που επηρεάζονται

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Παρότι ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος και κατά διαστήματα αίθριος, η αυξημένη νέφωση αναμένεται να δίνει τοπικά φαινόμενα αστάθειας κυρίως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής και της Δευτέρας, με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών ή καταιγίδων.

Για τις επόμενες ημέρες, ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, με παροδικές νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα αστάθειας.

Το Σάββατο αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός, με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα καταστεί παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες. 

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή. Οι πιο αυξημένες πιθανότητες για βροχές εντοπίζονται κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
Την Κυριακή και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

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