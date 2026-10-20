Ανοιχτή πόρτα από Τζον Χριστοδούλου στην πρόταση Φειδία για τις προεδρικές, εκτός κούρσας ο Μάικ Σπανός

Αποφάσεις στο τέλος του χρόνου

Ο κ. Χριστοδούλου ξεκαθάρισε ότι, από τη δική του πλευρά τουλάχιστον, το ενδιαφέρον υπάρχει και ότι θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του 2027. Όπως είπε, δεν είναι μόνο ο Φειδίας Παναγιώτου που τον ενθαρρύνει να διεκδικήσει την προεδρία, καθώς ανάλογες προτροπές δέχεται και από άλλους. Τη διάθεσή του να προσφέρει τη θεωρεί δεδομένη, με την προϋπόθεση ότι μπορεί πράγματι να βοηθήσει.

Σε προσωπικό επίπεδο, σημείωσε ότι διανύει μια καλή περίοδο και νιώθει ικανοποιημένος από την πορεία του. Η προσφορά στον τόπο, ωστόσο, αποτελεί για τον ίδιο μια πρόκληση που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική και θα τον προβληματίσει.

Ο Τζον Χριστοδούλου, Κύπριος πρόσφυγας με επιχειρηματική έδρα το Λονδίνο, δραστηριοποιείται στην Κύπρο κυρίως μέσω του φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Yianis Christodoulou». Διατηρεί καλές σχέσεις με τον Φειδία Παναγιώτου και έχει φιλοξενηθεί σε συνέντευξη στο podcast του.

Εκτός κούρσας ο Μάικ Σπανός

Σε επικοινωνία με τον «Π» ο κύριος Σπανός διέψευσε τα σημερινά δημοσιεύματα και δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για την προεδρία της Δημοκρατίας.

Ο κ. Σπανός, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας, είχε προταθεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ ως υποψήφιος για τις εκλογές του 2018, ωστόσο οι διαβουλεύσεις δεν ευοδώθηκαν και το κόμμα στήριξε τελικά τον Σταύρο Μαλά. Μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, είχε εκπροσωπήσει την Άμεση Δημοκρατία στην πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Οι κινήσεις του Φειδία

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», ο Φειδίας Παναγιώτου έθεσε τα δύο ονόματα σε επαφές του με κομματικούς αρχηγούς, ανάμεσά τους και με το ΑΚΕΛ, βολιδοσκοπώντας το ενδεχόμενο κοινής υποψηφιότητας. Απάντηση δεν φέρεται να έλαβε, καθώς οι διεργασίες όλων των κομμάτων, πλην του ΔΗΣΥ, βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε χθες στο ραδιόφωνο του Πολίτη 97.6 & 107.6 ότι το κόμμα δεν έχει μπει ακόμη στη φάση των βολιδοσκοπήσεων υποψηφίων, σημειώνοντας ότι ονόματα ακούγονται και θα συνεχίσουν να ακούγονται.