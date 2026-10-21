Η σημειολογία της εξαγγελίας Αβέρωφ – Γιατί επέλεξε το ημιτελές έργο στο Βασιλικό

Πηγή από το επιτελείο του Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε στο politis.com.cy ότι δεν πρόκειται για μία τυχαία επιλογή. Πρόκειται, τόνισε, «για ένα ακόμη έργο το οποίο η σημερινή διακυβέρνηση – πρωταθλήτρια στον τερματισμό έργων – άφησε ανολοκλήρωτο».

Ακολούθως ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις στον ενεργειακό τομέα έχουν βαρύ οικονομικό τίμημα για τα κυπριακά νοικοκυριά, που βλέπουν κάθε μήνα ολοένα και πιο φουσκωμένο λογαριασμό ρεύματος.

Έκανε μάλιστα λόγο για εξωφρενική άνοδο στις τιμές των καυσίμων, προσθέτοντας πως αποτελούν θηλιά στο λαιμό των καταναλωτών. «Οι συμπολίτες μας πλέον αναγκάζονται να βάζουν μόλις 5 και 10 ευρώ καύσιμο στα οχήματά τους», σημείωσε. Πρόσθεσε δε ότι «το υψηλό κόστος ενέργειας και καυσίμων γονατίζουν τα νοικοκυριά και είναι και ο κύριος λόγος του ράλι του πληθωρισμού».