Σε τροχιά "προεδρικών εκλογών" τα κατεχόμενα

Σε τροχιά "προεδρικών εκλογών" εισέρχονται στα κατεχόμενα από τις 24 Αυγούστου, με τον οδικό χάρτη και τις απαγορεύσεις ενόψει των "εκλογών" στις 19 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, τ/κ ΜΜΕ αναφέρονται σήμερα στην ανακοίνωση του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου». Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα κόμματα πρέπει να καθορίσουν τον υποψήφιό τους μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου και την ίδια μέρα θα ανακοινωθούν προσωρινώς οι υποψήφιοι εκ μέρους του «συμβουλίου».

Οι υποψηφιότητες θα οριστικοποιηθούν στις 21 Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθούν στις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι «εκλογικοί κατάλογοι» θα αναρτηθούν στις 14 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνουν αναρτημένοι για εφτά μέρες. Στις 15 Σεπτεμβρίου, οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» το έμβλημα ή το λογότυπο που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στο ψηφοδέλτιο.

Στις 21 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί εκ μέρους του «συμβουλίου» η κλήρωση των ονομάτων που θα γίνει για καθορισμό της σειράς που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της «εκλογικής διαδικασίας» όλα τα πολιτικά κόμματα και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Τα "ψηφοδέλτια" θα ετοιμαστούν στις 22 Σεπτεμβρίου στην παρουσία του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου».

Στις 23 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει η περίοδος της «προεκλογικής εκστρατείας» και μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου τα πολιτικά κόμματα και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο «συμβούλιο» για να απευθυνθούν στο κοινό μέσω του παράνομου Bayrak.

Η περίοδος της "προεκλογικής εκστρατείας" ολοκληρώνεται στις 18 Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ