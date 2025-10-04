Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γυναίκα και κατοικίδιο απομακρύνθηκαν προληπτικά από διαμέρισμα εξαιτίας πυρκαγιάς στη Λευκωσία

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρικό διακόπτη παροχής ρεύματος, ο οποίος και καταστράφηκε.

Σε προληπτική απομάκρυνση γυναίκας και του κατοικιδίου της από διαμέρισμα προχώρησε η Πυροσβεστική, εξαιτίας πυρκαγιάς στη Λευκωσία, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σε ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, στο Χ, στις 04:38 οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν με τρία πυροσβεστικά οχήματα σε πυρκαγιά στη Λευκωσία, η οποία εκδηλώθηκε σε προθάλαμο χώρο που οδηγούσε σε υπόγειο χώρο και πρώτο όροφ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως χώροι αναψυχής.

Η πυρκαγιά, αναφέρεται, εκδηλώθηκε σε ηλεκτρικό διακόπτη παροχής ρεύματος, ο οποίος και καταστράφηκε.

Από τη θερμότητα και τους καπνούς επηρεάστηκε και μέρος της τοιχοποιίας του χώρου.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού, ενώ μία γυναίκα με το κατοικίδιο της, η οποία διέμενε σε διαμέρισμα των πιο πάνω ορόφων, οδηγήθηκε προληπτικά από τα μέλη της Πυροσβεστικής σε ασφαλή χώρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

