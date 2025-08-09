Αντιδράσεις για πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στην πρεσβεία στη Βιέννη - Κατηγορούν τον ΠτΔ για άνοιγμα προς ΕΛΑΜ

Έντονες αντιδράσεις και σκωπτικά σχόλια προκάλεσε στην πλατφόρμα Χ η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σκάλου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με την οποία ενημέρωνε ότι τοποθετείται στην Πρεσβεία της Κύπρου στη Βιέννη ως επιστημονικός συνεργάτης.

Η κ. Σκάλου κατήλθε ως υποψήφια βουλεύτρια με το ΕΛΑΜ, γεγονός που δημιούργησε συνειρμούς και διάφορες ερμηνείες περί προσέγγισης του ΕΛΑΜ από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Πάντως η ανάρτηση που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ δεν εμφανίζεται στο προσωπικό προφίλ της κ. Σκάλου στο Facebook.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεχόταν «αιτήσεις για πρόσληψη τριών (3) Επιστημονικών Συνεργατών με σύμβαση για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών, για τις ανάγκες της Πρεσβείας/Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη ενόψει της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η ανακοίνωση τόνιζε ότι «οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος μαζί με σύντομη και επί του θέματος επιστολή ενδιαφέροντος (motivation letter) στην ηλεκτρονική διεύθυνση viennaapplications@mfa.gov.cy μέχρι τις 25 Απριλίου 2025».

Δείτε σχετικές αναρτήσεις από την πλατφόρμα Χ:

Μετά την πρόσκληση Χριστοδουλίδη, νέοι κάνουν ουρά απ’ όλες τις χώρες να επιστρέψουν στην Κύπρο. Η αλήθεια όμως είναι σκληρή: η κυπριακή αγορά έχει πολύ καλύτερους.

Είναι νόμος –οι άριστοι φέρνουν ακόμη καλύτερους, οι μέτριοι φέρνουν όμοιούς τους και οι κακοί φέρνουν χειρότερους pic.twitter.com/0PXpClWINN — Constantinos Christofides (@ChristofidesCY) August 9, 2025