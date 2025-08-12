Αντιδράσεις στη Βρετανία για συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα κατεχόμενα - «Πρέπει να παραιτηθεί»

Αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε η επίσκεψη του βρετανού βουλευτή, Afzal Khan την προηγούμενη εβδομάδα στα κατεχόμενα, όπου είχε συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βρετανός βουλευτής του Εργατικού Κόμματος και εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία, Afzal Khan, χρησιμοποιώντας το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, μετέβη στα κατεχόμενα για σειρά επαφών μεταξύ άλλων και με τον Ερσίν Τατάρ αλλά και για να παραλάβει «ακαδημαϊκό τίτλο», όπως μετέδωσαν ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα. Ο βουλευτής της περιφέρειας Manchester Rusholme αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας στο «τμήμα πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων» του «αμερικανικού πανεπιστημίου Κερύνειας».

Κατά την άφιξή του, τον Khan είχαν υποδεχθεί στελέχη του τουρκοκυπριακού Κόμματος Εθνικής Ενότητας, ο «πρύτανης» του πανεπιστημίου, συνεργάτες του Τουρκοκύπριου ηγέτη, καθώς και εκπρόσωποι επιχειρηματικών και πολιτιστικών συλλόγων της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, ο Ερσίν Τατάρ είχε συνάντηση με τον Βρετανό Βουλευτή και τη σύζυγό του στο «προεδρικό» των κατεχομένων. Τους συνόδευε ο Τουρκοκύπριος επιχειρηματίας στο Λονδίνο, Ζιγιά Εμίρ.

Αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών, Ντέιμ Πρίτι Πατέλ, ξεκαθάρισε ότι «αυτή η επίσκεψη υπονομεύει την αξιοπιστία του Ηνωμένου Βασιλείου ως εγγυήτριας δύναμης και ως αμερόληπτου συνομιλητή στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του προβλήματος. Στέλνει επίσης ένα ανησυχητικό μήνυμα στους Βρετανούς πολίτες κυπριακής καταγωγής, πολλοί από τους οποίους εκτοπίστηκαν από τις ίδιες τις περιοχές που επισκέφθηκε ο κ. Καν. Το ιστορικό των Εργατικών στις εξωτερικές σχέσεις ντροπιάζει τη Βρετανία και αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα των διπλωματικών τους αποτυχιών - αυτή τη φορά με τις νομικές και ηθικές επιπτώσεις αυτής της επίσκεψης.Ο κ. Khan θα πρέπει να παραιτηθεί, η κυβέρνηση πρέπει να επαναδιατυπώσει τη μακροχρόνια θέση της Βρετανίας για την Κύπρο και θα πρέπει να μας ενημερώσουν εάν το Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα της κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητας γνώριζε ή ενέκρινε εκ των προτέρων την επίσκεψη του κ. Khan και εάν ζητήθηκε ή δόθηκε κάποια επίσημη συμβουλή πριν από αυτήν»

«Δεν νοείται να υπάρχει “προσωπική επίσκεψη”»

Στο χορό των αντιδράσεων εναντίον αυτής της επίσκεψης ήρθε να προστεθεί και η ανάρτηση της βρετανίδας βουλευτού των συντηρητικών, Alicia Kearns.

Συγκεκριμένα η βουλευτής διερωτάται «γιατί ο Εμπορικός Απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία πραγματοποιεί συναντήσεις στη «Βόρεια Κύπρο», μια περιοχή που δεν αναγνωρίζουμε ;

Προσθέτει ότι «δεν νοείται να υπάρχει “προσωπική επίσκεψη” σε μια περιοχή που διεκδικείται από τη χώρα στην οποία είστε εμπορικός απεσταλμένος. Φαίνεται ότι οι εμπορικοί απεσταλμένοι καθορίζουν πλέον την εξωτερική πολιτική».

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) August 11, 2025

Είχε προηγηθεί η επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 300.000 Βρετανούς πολίτες κυπριακής καταγωγής.

Η Ομοσπονδία στην επιστολή της που απευθύνεται στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, θέτει υπό αμφισβήτηση την επίσκεψη του Afzal Khan στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου κατηγορώντας τον ότι παραβίασε αρκετές διεθνείς συμφωνίες.

Περιγράφοντας την επίσκεψη ως «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου και της μακροχρόνιας πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ομοσπονδία κάλεσε για την αποπομπή του από τη θέση του. Παράλληλα, ανέφερει ότι «ο κ. Khan συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, έναν σκληροπυρηνικό εθνικιστή που βρίσκεται κοντά στον αυταρχικό ηγέτη της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν».

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασίλειου είχε δηλώσει στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε προσωπικό επίπεδο και όχι στο πλαίσιο του ρόλου του κ. Καν ως εμπορικού απεσταλμένου και ότι η κυβέρνηση δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης είχε δηλώσει ότι «η επίσκεψη στο βόρειο τμήμα της Κύπρου πραγματοποιήθηκε σε προσωπικό επίπεδο. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη μακροχρόνια θέση της κυβέρνησης σχετικά με την αποκαλούμενη “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”».