Ο αντίκτυπος της παρέμβασης Διονυσίου για το Κυπριακό στον τ/κ Τύπο

Σειρά δημοσιευμάτων στον τουρκοκυπριακό Τύπο φιλοξενούν τις εκτιμήσεις του δημοσιογράφου και αρχισυντάκτη του «Πολίτη», Διονύση Διονυσίου για τις επερχόμενες «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα. Πιο συγκεκριμένα τα τουρκοκυπριακά μέσα φιλοξένησαν το άρθρο του αρχισυντάκτη του «Πολίτη» με τίτλο «Είναι έτοιμος ο Χριστοδουλίδης να αντιμετωπίσει τον Τουφάν Ερχιουρμάν;».

Η εφημερίδα «Χαλκίν Σεσί» αναφέρει ότι: «ο Διονύσης Διονυσίου, αρχισυντάκτης του Πολίτη, μιας από τις πιο έγκυρες εφημερίδες της “Νότιας Κύπρου’’, αξιολόγησε τις επερχόμενες “προεδρικές εκλογές’’ στα κατεχόμενα.

Η εφημερίδα «Αβρούπα» με τίτλο «Το σύνδρομο του Ερχούρμαν στο ‘‘Νότο’’» αναφέρει: «ο Διονύσης Διονυσίου, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Πολίτης, διερωτήθηκε: ‘‘Είναι ο Χριστοδουλίδης έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Ερχούρμαν;’’.

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα «Κίπρις Ποστασί» σε άρθρο της με τίτλο «Είναι έτοιμος ο Χριστοδουλίδης να αντιμετωπίσει τον Τουφάν Ερχιουρμάν;» αναφέρει ότι: «Ο αρχισυντάκτης του Πολίτη, Διονύσης Διονυσίου, αξιολόγησε τις επερχόμενες “προεδρικές εκλογές’’ στα κατεχόμενα.

