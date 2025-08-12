Σήκωσε το γάντι η Πινδάρου και απάντησε για τους «απέναντι» -Δείχνει κατοχικό στρατό και Τουρκία

Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο στο εσωτερικό με αφορμή την ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου κατά τα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των δολοφονηθέντων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι».

Volt: Τέτοιες τοποθετήσεις τροφοδοτούν τον διχασμό

Το Volt υποστήριξε ότι «σε ένα δικοινοτικό κράτος, τέτοιες τοποθετήσεις τροφοδοτούν τον διχασμό, δίνουν χώρο στη μισαλλοδοξία και φέρνουν την Κύπρο πιο κοντά στη μόνιμη διχοτόμηση».

Πρόσθεσε ότι «ο Γλαύκος Κληρίδης υπήρξε ένας από τους ηγέτες που ως πολιτικός και πρόεδρος της Δημοκρατίας επανειλημμένα έκαναν λόγο για την ανάγκη επαναπροσέγγισης και άμεσης λύσης του κυπριακού προβλήματος. Σήμερα όμως η ρητορική που ακούμε από την ηγεσία του κόμματος που ο ίδιος ίδρυσε θυμίζει κάτι διαφορετικό. Μοιάζει να στρέφεται σε ακροδεξιά και διχαστική ρητορική. Καλούμε την Πρόεδρο της Βουλής που θεσμικά εκπροσωπεί το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας να διορθώσει τα λεγόμενα της και να αναλογιστεί τις αρνητικές συνέπειες τέτοιων λόγων και πράξεων τη στιγμή που απέχουμε από τις συνομιλίες εδώ και οκτώ χρόνια. Ηγέτης δεν είναι αυτός/η που διχάζει την κοινωνία, αλλά που χτίζει στέρεες γέφυρες για ένα ειρηνικό μέλλον για όλους».

ΑΚΕΛ: Ο Συναγερμός επιλέγει να κινηθεί ακόμα πιο εθνικιστικά

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι είναι «τραγικό να χρειάζεται να υποδειχθεί στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι συμπολίτες μας και μέρος του κυπριακού λαού».

Διερωτάται αν η ηγεσία του ΔΗΣΥ θεωρεί ότι με τέτοιες τοποθετήσεις θα ανακόψει διαρροές προς το ΕΛΑΜ, ή αν αυτά τα ιδεολογικά αφηγήματα αποτελούν τις πραγματικές θέσεις της Πινδάρου· «το σίγουρο είναι ένα: ο Συναγερμός επιλέγει να κινηθεί ακόμα πιο εθνικιστικά και να παίξει ξανά με το χαρτί της πατριδοκαπηλίας, αδιαφορώντας για τη ζημιά που προξενεί στην υπόθεση του Κυπριακού».

Η Εζεκία Παπαϊωάννου υποστηρίζει ότι «η κα Δημητρίου είναι πολιτειακή αξιωματούχος του δικοινοτικού κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας και, ως εκ τούτου, οφείλει να σταθμίζει τα μηνύματα που εκπέμπει, ειδικά σε μια κρίσιμη για το μέλλον του Κυπριακού περίοδο».

«Θα έπρεπε να αναλογιστεί αν τέτοια ρητορική συνάδει ή υπονομεύει την προσπάθεια για λύση στη συμφωνημένη βάση και στο συμφωνημένο πλαίσιο, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας», τονίζει η ανακοίνωση.

Με ανακοίνωση της η Πινδάρου σήκωσε το γάντι

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «παραμονές της 2ης εισβολής και με τις μνήμες ζωντανές από τα τραγικά γεγονότα του 1974 και του 1996, το ΑΚΕΛ και το ΒΟΛΤ μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού».

Πρόσθεσε, πως οι «απέναντι» στους οποίους αναφέρθηκε η κ. Δημητρίου, «είναι οι δολοφόνοι, ο κατοχικός στρατός και η Τουρκία που αρνείται να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης, για να κυκλοφορούν ελεύθεροι εδώ και 29 χρόνια».

Παράλληλα παρότρυνε τα 2 κόμματα να «ακούσουν ολόκληρη την ομιλία και όχι να οικοδομούν την προπαγάνδα τους σε κομμένα βιντεάκια». «Τέτοιες μέρες ειδικά, ντρέπεται και η ντροπή μαζί τους!».