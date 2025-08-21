Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Πολιτική

Ο Χριστοδουλίδης υπέγραψε τις νομοθεσίες για κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να μην προχωρήσει σε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο, παρά το ότι η Βουλή δεν υιοθέτησε όλες τις κυβερνητικές προτάσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέγραψε τελικά τις 6 νομοθεσίες για την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, για όσους αξιωματούχους διοριστούν ή εκλεγούν μετά το 2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να μην προχωρήσει σε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο, παρά το ότι η Βουλή δεν υιοθέτησε όλες τις κυβερνητικές προτάσεις και υπάρχει ενδεχόμενο κάποιος από τους επηρεαζόμενους να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να κριθεί η συνταγματικότητα των νέων νόμων.

Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα "Φιλελεύθερος", οι νόμοι θα δημοσιευθούν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα τεθούν αμέσως σε ισχύ.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΣΥΝΤΑΞΗΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited