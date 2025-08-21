Ο Χριστοδουλίδης υπέγραψε τις νομοθεσίες για κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέγραψε τελικά τις 6 νομοθεσίες για την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, για όσους αξιωματούχους διοριστούν ή εκλεγούν μετά το 2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να μην προχωρήσει σε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο, παρά το ότι η Βουλή δεν υιοθέτησε όλες τις κυβερνητικές προτάσεις και υπάρχει ενδεχόμενο κάποιος από τους επηρεαζόμενους να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να κριθεί η συνταγματικότητα των νέων νόμων.

Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα "Φιλελεύθερος", οι νόμοι θα δημοσιευθούν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα τεθούν αμέσως σε ισχύ.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ