Έφτασε στα κατεχόμενα για παράνομη επίσκεψη ο Τούρκος Αντιπρόεδρος

Στα κατεχόμενα για παράνομη επίσκεψη αφίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος σε κοινή συνέντευξη Τύπου μαζί με τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ στο παράνομο αεροδρόμιο, αναφέρθηκε στα έργα που προωθούνται στα κατεχόμενα, ενώ επανέλαβε την τουρκική στήριξη στη θέση περί λύσης δυο κρατών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Γιλμάζ ανέφερε ότι θα έχει συναντήσεις με τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ και τον κ. Ουστέλ, με «κυβερνητικούς» εταίρους, «βουλευτές» και εκπροσώπους συλλόγων. Επίσης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην κατεχόμενη Καρπασία για επαφές με κατοίκους. Είπε ότι η τουρκική πλευρά επιδιώκει «να βρίσκεται στο πεδίο» και να διαμορφώνει πολιτικές βάσει των αιτημάτων των πολιτών.

Ειδική αναφορά έκανε στην αυριανή εκδήλωση παρουσίασης κινητής εφαρμογής ψηφιακής «διακυβέρνησης» στο «προεδρικό», την οποία περιέγραψε ως υποδομή που θα απλοποιεί συναλλαγές «κράτους-πολίτη» και διαδικασίες για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Ο κ. Γιλμάζ αναφέρθηκε εκτενώς στο πλαίσιο συνεργασίας Τουρκίας–κατεχομένων για το 2025, κάνοντας λόγο για μια συμφωνία οικονομικής και δημοσιονομικής συνεργασίας ύψους περίπου 21 δισ. τουρκικών λιρών, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη» που έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναφερόμενος σε διάφορα έργα στα κατεχόμενα, υποστήριξε ότι η ενίσχυση του τομέα της υγείας θα μπορούσε να ανοίξει προοπτικές «ιατρικού τουρισμού» στα κατεχόμενα.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Γιλμάζ επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας υπέρ «λύσης δύο κρατών» στην Κύπρο. Είπε ότι ενδεχόμενες μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει, κατά την τουρκική πλευρά, να διεξαχθούν «μεταξύ δύο ισότιμων και κυρίαρχων κρατικών οντοτήτων», ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη «αναγνώρισης της κυριαρχικής ισότητας και της ίσης διεθνούς υπόστασης» των Τουρκοκυπρίων από τη διεθνή κοινότητα. Διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη γραμμή της τουρκοκυπριακής πλευράς και «να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της».

Ο κ. Ουστέλ, από την πλευρά του, μίλησε για «στενούς και ζωτικούς» δεσμούς με την Τουρκία, τους οποίους συνέδεσε με την ιστορία και την «αδελφοσύνη» των δύο πλευρών.

Εξήρε έργα που, όπως είπε, υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με την Άγκυρα και «αγγίζουν την καθημερινότητα», με έμφαση στην υγεία και τις υποδομές. Ανέφερε την έναρξη εργασιών για «νοσοκομείο» 320 κλινών στην κατεχόμενη Λευκωσία, τον στόχο μετατροπής του «γενικού νοσοκομείου» σε υγειονομικό «κάμπους», την ολοκλήρωση νέου «στρατιωτικού νοσοκομείου» στην κατεχόμενη Κερύνεια και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο Βαρώσι, καθώς και την προώθηση του έργου για νέο «νοσοκομείο» στην κατεχόμενη Καρπασία.

Στο θέμα των υποδομών, έκανε λόγο για την πρόσφατη λειτουργία του βόρειου περιμετρικού δρόμου Λευκωσίας και του ανισόπεδου κόμβου, υποστηρίζοντας ότι βελτιώθηκε αισθητά η κυκλοφορία. Για το ζήτημα της «ψηφιακής διακυβέρνησης» σημείωσε ότι ο σχετικός «νόμος» πέρασε επί της «κυβέρνησής» του και ότι η αυριανή έναρξη θα μειώσει «τη γραφειοκρατική καθυστέρηση». Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Γιλμάζ και την τουρκική Κυβέρνηση για τη στήριξη.

ΚΥΠΕ