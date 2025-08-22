Οργή στην Ιταλία: Αναρτούσαν φωτογραφίες γυναικών χωρίς τη συναίνεσή τους σε γκρουπ του Facebook με 32.000 μέλη

Η ομάδα είχε περίπου 32.000 μέλη πριν την κατεβάσει η Meta, «για παραβίαση των πολιτικών μας περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκων». Στιγμιότυπα οθόνης που λήφθηκαν πριν την αφαίρεση της ομάδας στο Facebook φαίνεται να έδειχναν φωτογραφίες γυναικών που ήταν γυμνές, κάποιες μάλιστα ήταν τραβηγμένες ενώ αυτές κοιμούνταν και άλλες ήταν από προσωπικές τους στιγμές.

Κάτω από τις φωτογραφίες άντρες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έκαναν σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου. Κάποιοι έλεγαν ότι ήθελαν να «βιάσουν» τη γυναίκα, ενώ άλλοι επαίνεσαν τον κρυφό χαρακτήρα ορισμένων από τις φωτογραφίες.

Η ομάδα αποκαλύφθηκε από τη συγγραφέα Καρολίνα Κάπρια η οποία δήλωσε ότι ένιωσε αηδία και φόβο από αυτό που είδε. «Αυτή η σύνδεση της βίας με τη σεξουαλικότητα είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας που σε μια δημόσια ομάδα, οι άνδρες γράφουν χωρίς να κρύβουν τα ονόματα και τα πρόσωπά τους», πρόσθεσε. Η Φιορέλα Τζαπάτα από το Ευρωπαϊκό Κόμμα των Πρασίνων δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν ήταν απλώς ακίνδυνη διασκέδαση», αλλά «εικονικός βιασμός». «Αυτές οι πλατφόρμες πρέπει να καταπολεμηθούν, αυτή η τοξική ιδέα της αρρενωπότητας πρέπει να καταπολεμηθεί και όλοι πρέπει να αναλάβουμε δράση: η κοινωνία των πολιτών και η πολιτική επίσης».

Όπως σημειώνει το BBC, το revenge porn έχει κηρυχθεί παράνομο στην Ιταλία από το 2019. Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, περισσότεροι από 1.000 πολίτες έχουν καταγγείλει την ομάδα στην αστυνομία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ιταλία και πολλοί τη συγκρίνουν με την υπόθεση Πελικό που συγκλόνισε τη Γαλλία πέρυσι.

Πηγή: iefimerida.gr