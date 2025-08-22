«Μαύρο Φεγγάρι»: Το σπάνιο φαινόμενο που θα κάνει την εμφάνισή του το Σάββατο

Στις 23 Αυγούστου, ο νυχτερινός ουρανός θα φιλοξενήσει το Μαύρο Φεγγάρι (Black Moon). Αν και δεν θα είναι ορατό, το γεγονός παραμένει συναρπαστικό λόγω της σπανιότητάς του.

Την Παρασκευή (22 Αυγούστου) το φεγγάρι θα περάσει επίσημα στη φάση της νέας σελήνης. Τη στιγμή εκείνη, ο φυσικός μας δορυφόρος θα βρίσκεται στον αστερισμό Λέοντα, μόλις 1 μοίρα βόρεια του ήλιου στον ουρανό.

Τι σημαίνει αυτό; Ο όρος Μαύρο Φεγγάρι δεν υπάρχει επίσημα στην Αστρονομία, αλλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει ασυνήθιστες χρονικές στιγμές εμφάνισης νέας σελήνης.

Το φετινό φαινόμενο εμπίπτει στον «εποχικό» ορισμό: πρόκειται για την τρίτη νέα σελήνη σε μια εποχή που περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις νέες σελήνες. Η νέα σελήνη είναι η φάση κατά την οποία η φωτεινή πλευρά της σελήνης είναι στραμμένη μακριά από τη Γη, με αποτέλεσμα να είναι αόρατη στον ουρανό, καθώς ανατέλλει και δύει μαζί με τον ήλιο.

Συνήθως, κάθε εποχή έχει τρεις νέες σελήνες, αλλά ο σεληνιακός κύκλος δεν ευθυγραμμίζεται τέλεια με το ημερολόγιό μας. Περιστασιακά, μια «επιπλέον» νέα σελήνη εμφανίζεται και η τρίτη σε αυτή τη σειρά ονομάζεται Μαύρο Φεγγάρι. Το τελευταίο εποχικό Μαύρο Φεγγάρι συνέβη στις 19 Μαΐου 2023.

Το καλοκαίρι του 2025 στο Βόρειο Ημισφαίριο ξεκίνησε με νέα σελήνη στις 25 Ιουνίου. Ακολούθησαν στις 23 Ιουλίου, στις 3 Αυγούστου και στις 21 Σεπτεμβρίου. Με τέσσερις νέες σελήνες σε αυτήν την περίοδο, η νέα σελήνη της 23ης Αυγούστου θεωρείται Μαύρο Φεγγάρι.

Τα εποχικά Μαύρα Φεγγάρια, όπως αυτό της 23ης Αυγούστου, εμφανίζονται περίπου κάθε 33 μήνες. Υπάρχει επίσης ένας άλλος ορισμός του Μαύρου Φεγγαριού, που αναφέρεται στη δεύτερη νέα σελήνη σε ένα ημερολογιακό μήνα, η οποία δεν θα συμβεί ξανά πριν από τις 31 Αυγούστου 2027.

Σε αντίθεση με μια σεληνιακή έκλειψη, ένα Μαύρο Φεγγάρι δεν είναι κάτι που μπορείτε να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη φάση της νέας σελήνης, η σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον ήλιο, με αποτέλεσμα η αθέατη πλευρά της να είναι στραμμένη προς εμάς, καθιστώντας την αόρατη στον φωτεινό ουρανό.

Ωστόσο τις ημέρες αμέσως μετά το Μαύρο Φεγγάρι, θα αποκαλυφθεί ένα από τα πιο όμορφα σεληνιακά θέαματα: η λεπτότατη σεληνιακή δέσμη. Τις βραδιές της 24ης και 25ης Αυγούστου, κοιτάξτε προς τον δυτικό ορίζοντα περίπου 30–40 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου για να δείτε ένα λεπτεπίλεπτο ασημένιο τόξο, την πρώτη εμφάνιση του φεγγαριού μετά τη σκοτεινή φάση του.

Πηγή: lifo.gr / Με πληροφορίες από space.com