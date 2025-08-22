Οι καλύτερες τροφές-φάρμακα που ρίχνουν την πίεση, βοηθούν την πέψη και δυναμώνουν

Όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε αυτό που τρώμε. Όμως η θεωρία πάει και λίγο παραπέρα. Μπορούμε επίσης να προλάβουμε, να βοηθήσουμε και πιθανώς ακόμα και να γιατρέψουμε κάποιες ασθένειες καταναλώνοντας συγκεκριμένα τρόφιμα. Ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος να προστατέψετε την υγεία σας είναι να αρχίσετε να ενδιαφέρεστε γι’ αυτή. Να γνωρίζετε τι χρειάζεστε και πώς θα επωφεληθείτε περισσότερο από αυτό. Αυτά που χρειάζεστε μπορείτε να τα βρείτε στο μανάβικο και δεν θα σας κοστίσουν μια περιουσία.

Όλοι γνωρίζουμε πως τα καρότα κάνουν καλό στην όραση, αλλά γνωρίζετε ότι τα αβοκάντο μπορούν να βοηθήσουν την επιδερμίδα του προσώπου και οι μπανάνες μπορούν να καταπραΰνουν τον βήχα; Γνωρίζετε ότι τα κεράσια βοηθάνε στην αϋπνία και το μέλι σας προστατεύει από το έλκος;

Ανακαλύψτε γιατί οι άνδρες πρέπει να καταναλώνουν γκρέιπφρουτ και γιατί οι γυναίκες πρέπει να καταναλώνουν κουνουπίδι. Πολλά από τα παρακάτω τρόφιμα κάνουν παρόμοια πράγματα το οποίο είναι καλό σε περίπτωση που δεν σας αρέσουν κάποια, για παράδειγμα εάν δεν σας αρέσει η βρώμη και σας αρέσει το ελαιόλαδο. Για το λόγο αυτό αρχίστε να τρώτε με το δικό σας τρόπο, καθημερινά, για μια πιο υγιεινή και χαρούμενη ζωή.

Αβοκάντο: Προλαμβάνουν το διαβήτη, ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης, βοηθάνε στην αποφυγή ανακοπής, ελέγχουν την αρτηριακή πίεση και βοηθάνε την επιδερμίδα να είναι πιο απαλή.

Αγκινάρες: Βοηθάνε στην πέψη, ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης, προστατεύουν την καρδιά, σταθεροποιούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και προστατεύουν από αρρώστιες στο συκώτι.

Ανανάς: Δυναμώνει τα οστά, ανακουφίζει από το κρύωμα, βοηθάει στην πέψη, μειώνει την εμφάνιση κρεατοελιών και αποτρέπει τη διάρροια.

Βερίκοκα: Προλαμβάνουν τον καρκίνο, ελέγχουν την αρτηριακή πίεση, βοηθάνε την όραση, προστατεύουν κατά της νόσου Αλτσχάιμερ και έχουν αντιγηραντικές ιδιότητες.

Βρώμη: Ελαττώνει τα επίπεδα χοληστερόλης, προλαμβάνει τον καρκίνο και τον διαβήτη, προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα και μαλακώνει την επιδερμίδα.

Γιαούρτι: Προστατεύει από το έλκος, δυναμώνει τα οστά, ελαττώνει τα επίπεδα χοληστερόλης, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθάει στην πέψη.

Γκρέιπφρουτ: Προστατεύει από καρδιακή προσβολή, βοηθάει στην απώλεια βάρους, βοηθάει στην αποφυγή ανακοπής, προλαμβάνει τον καρκίνο του προστάτη και ελαττώνει τα επίπεδα χοληστερόλης.

Γλυκοπατάτες: Βοηθάνε την όραση, ανεβάζουν τη διάθεση, προλαμβάνουν τον καρκίνο και δυναμώνουν τα οστά

Δαμάσκηνα: Έχουν αντιγηραντικές ιδιότητες, προλαμβάνουν την δυσκοιλιότητα, ενισχύουν τη μνήμα, ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης και προστατεύουν ενάντια σε καρδιακές παθήσεις.

Ελαιόλαδο: Προστατεύει την καρδιά, βοηθάει στην απώλεια βάρους, προλαμβάνει τον καρκίνο και τον διαβήτη και μαλακώνει την επιδερμίδα.

Καρπούζι: Προστατεύει τον προστάτη, βοηθάει στην απώλεια βάρους, ελαττώνει τα επίπεδα χοληστερόλης, βοηθάει στην αποφυγή ανακοπής και ελέγχει την αρτηριακή πίεση.

Καρύδια: Ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης, προλαμβάνουν τον καρκίνο, ενισχύουν τη μνήμη, ανεβάζουν τη διάθεση και προστατεύουν ενάντια σε καρδιακές παθήσεις.

Καρότα: Βοηθάνε την όραση, προστατεύουν την καρδιά, προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα, προλαμβάνουν τον καρκίνο και βοηθάνε στην απώλεια βάρους.

Κάστανα: Βοηθάνε στην απώλεια βάρους, προστατεύουν την καρδιά, ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης, προλαμβάνουν τον καρκίνο και ελέγχουν την αρτηριακή πίεση.

Κεράσια: Προστατεύουν την καρδιά, προλαμβάνουν τον καρκίνο, σταματάνε την αϋπνία, προστατεύουν κατά της νόσου του Alzheimer και έχουν αντιγηραντικές ιδιότητες.

Κουνουπίδι: Προλαμβάνει τον καρκίνο του προστάτη και του στήθους, δυναμώνει τα οστά, διώχνει τις μελανιές και προστατεύει ενάντια σε καρδιακές.

Κρεμμύδι: Μειώνει την πιθανότητα για εμφάνιση καρδιακής προσβολής, προλαμβάνει τον καρκίνο, σκοτώνει τα βακτήρια, ελαττώνει τα επίπεδα χοληστερόλης και σκοτώνει τους μύκητες.

Λεμόνια και λάιμ: Προλαμβάνουν τον καρκίνο, προστατεύουν την καρδιά, ελέγχουν την αρτηριακή πίεση, κάνουν πιο απαλή την επιδερμίδα και σταματάνε το σκορβούτο.

Λάχανο: Προλαμβάνει τον καρκίνο, προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα, βοηθάει στην απώλεια βάρους, προστατεύει την καρδιά, και βοηθάει στην καταπολέμηση των αιμορροΐδων.

Λινάρι: Βοηθάει στην πέψη, προλαμβάνει το διαβήτη, προστατεύει την καρδιά, βελτιώνει την ψυχική υγεία και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Μάνγκο: Προλαμβάνουν τον καρκίνο, ενισχύουν τη μνήμη, ρυθμίζουν το θυρεοειδή, βοηθάνε στην πέψη και προστατεύουν κατά της νόσου Αλτσχάιμερ.

Μανιτάρια: Ελέγχουν την αρτηριακή πίεση, ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης, σκοτώνουν τα βακτήρια, προλαμβάνουν τον καρκίνο και δυναμώνουν τα οστά.

Μέλι: Επουλώνει τις πληγές, βοηθάει στην πέψη, προστατεύει έναντι στο έλκος, αυξάνει την ενέργεια και προλαμβάνει τις αλλεργίες.

Μήλα: Προστατεύουν την καρδιά, προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα, αυξάνουν τη χωρητικότητα του πνεύμονα προστατεύουν τις αρθρώσεις.

Μούρα (blueberries): Προλαμβάνουν τον καρκίνο, προστατεύουν την καρδιά, σταθεροποιούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, ενισχύουν τη μνήμη και προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα.

Μπανάνες: Προστατεύουν την καρδιά, ηρεμούν το βήχα, δυναμώνουν τα οστά, ελέγχουν την αρτηριακή πίεση και σταματάνε τη διάρροια.

Μπρόκολο: Δυναμώνει τα οστά, βοηθάει την όραση, προλαμβάνει τον καρκίνο, προστατεύει την καρδιά και ελέγχει την αρτηριακή πίεση.

Νερό: Βοηθάει στην απώλεια βάρους, προλαμβάνει τον καρκίνο, προλαμβάνει την δημιουργία πετρών στα νεφρά και μαλακώνει την επιδερμίδα.

Ντομάτες: Προστατεύουν τον προστάτη, προλαμβάνουν τον καρκίνο, ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης και προστατεύουν την καρδιά.

Παντζάρια: Ελέγχουν την αρτηριακή πίεση, προλαμβάνουν τον καρκίνο, δυναμώνουν τα οστά, προστατεύουν την καρδιά και βοηθάνε στην απώλεια βάρους.

Πεπόνι: Βοηθάει την όραση, ελέγχει την αρτηριακή πίεση, ελαττώνει τα επίπεδα χοληστερόλης, προλαμβάνει τον καρκίνο και βοηθάει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Πιπεριές τσίλι: Βοηθάνε στην πέψη, μαλακώνουν τον ερεθισμένο λαιμό, προλαμβάνουν τον καρκίνο και βοηθάνε το ανοσοποιητικό σύστημα.

Πορτοκάλια: Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, προλαμβάνουν τον καρκίνο, προστατεύουν την καρδιά και δυναμώνουν την αναπνοή.

Πράσινο τσάι: Προλαμβάνει τον καρκίνο, προστατεύει την καρδιά, βοηθάει στην αποφυγή ανακοπής, βοηθάει στην απώλεια βάρους και σκοτώνει τα βακτήρια.

Προϊόντα ολικής αλέσεως: Προλαμβάνουν τον καρκίνο του εντέρου, προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα, ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης, βοηθάνε στην αποφυγή ανακοπής και βελτιώνουν την πέψη.

Ροδάκινα: Προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα, Προλαμβάνουν τον καρκίνο, βοηθάνε στην αποφυγή ανακοπής, βοηθάνε στην πέψη και στην καταπολέμηση των αιμορροΐδων.

Ρύζι: Προστατεύει την καρδιά, προλαμβάνει το διαβήτη και τον καρκίνο, προλαμβάνει τη δημιουργία πετρών στα νεφρά και μειώνει την πιθανότητα ανακοπής.

Σκόρδο: Ελαττώνει τα επίπεδα χοληστερόλης, ελέγχει την αρτηριακή πίεση, προλαμβάνει τον καρκίνο, σκοτώνει τα βακτήρια και προλαμβάνει τους μύκητες.

Σταφύλια: Βοηθάνε την όραση, Προλαμβάνουν την πέτρα στα νεφρά, προλαμβάνουν τον καρκίνο, ενισχύουν τη ροή του αίματος και προστατεύουν την καρδιά.

Σύκα: Βοηθάνε στην απώλεια βάρους, βοηθάνε στην αποφυγή ανακοπής, ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης, προλαμβάνουν τον καρκίνο και ελέγχουν την αρτηριακή πίεση.

Φασόλια: Προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα, βοηθάνε στην καταπολέμηση των αιμορροΐδων, ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης, Προλαμβάνουν τον καρκίνο και σταθεροποιούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Φράουλες: Προλαμβάνουν τον καρκίνο, προστατεύουν την καρδιά, ενισχύουν τη μνήμη και ηρεμούν από το στρες.

Φιστίκια: Προστατεύουν ενάντια σε καρδιακές παθήσεις, βοηθάνε στην απώλεια βάρους, προλαμβάνουν τον καρκίνο του προστάτη και ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης.

Ψάρι: Προστατεύει την καρδιά, ενισχύει τη μνήμη, προλαμβάνει τον καρκίνο και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η μαγεία της ισορροπημένης διατροφής βρίσκεται στην συνέργεια όλων των θρεπτικών συστατικών, δηλαδή στο πως αλληλεπιδρούν τα θρεπτικά συστατικά από τα τρόφιμα μεταξύ τους και γι αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα ποικιλία και χρώμα στη διατροφή και στο πιάτο μας.

Ygeiamou.gr