ΑΚΕΛ: Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν έχει σχέδιο για την ενέργεια

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε το ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση του ενεργειακού ζητήματος παραμένει χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και με διαρκείς καθυστερήσεις.

Με αφορμή τα συνεχή δημοσιεύματα που αφορούν το τερματικό του φυσικού αερίου στο Βασιλικό, τα οποία όπως αναφέρει η κυβέρνηση «δεν τολμά καν να διαψεύσει», το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αποτυγχάνει να δώσει λύσεις στα αδιέξοδα που κληρονόμησε από την προηγούμενη διακυβέρνηση.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι διαβεβαιώσεις του Υπουργού Ενέργειας για την έλευση φυσικού αερίου έχουν κατ’ επανάληψη διαψευστεί από την πραγματικότητα, καθώς τα χρονοδιαγράμματα από το 2023 και έπειτα καταρρέουν το ένα μετά το άλλο. «Οι εκκρεμότητες και τα κενά συσσωρεύονται και κανείς δεν γνωρίζει πότε –και αν– θα έρθει φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή, που αποτελεί τον μόνο τρόπο για ουσιαστική μείωση του κόστους ενέργειας», τονίζεται.

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι δεν υπήρξε ούτε εναλλακτικό σχέδιο ούτε αποτελεσματική πρόβλεψη, με αποτέλεσμα «το πιο κρίσιμο στρατηγικό έργο για την ενέργεια να βρίσκεται στον αέρα» και την κοινωνία να επωμίζεται το βάρος της ενεργειακής ανασφάλειας, του υψηλού κόστους και των κινδύνων επάρκειας.

Παράλληλα, το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσεις σε άλλα κρίσιμα έργα του ενεργειακού τομέα, όπως η αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Δεκέλειας, που –όπως αναφέρει– οδηγεί σε συχνότερες διακοπές ρεύματος και αυξημένο κίνδυνο μπλακάουτ. Επισημαίνει επίσης την καθυστέρηση στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης, γεγονός που, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, επιβαρύνει χιλιάδες καταναλωτές με συχνές περικοπές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις στρεβλώσεις της αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με το ΑΚΕΛ να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν τις έχει αντιμετωπίσει, επιτρέποντας σε ορισμένους ιδιώτες να αποκομίζουν «υπερκέρδη σε βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας».

«Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο την κοροϊδία», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει ουσιαστικές λύσεις πριν οδηγήσει, όπως αναφέρει, «την Κύπρο σε ολοκληρωτικό ενεργειακό χάος».