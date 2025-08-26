Με άδειες όπλων και ταξί στο «μενού», η «προεκλογική» περίοδος στα κατεχόμενα

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις στα κατεχόμενα μετά από απόφαση της «συγκυβέρνησης» UBP-DP-YP να προχωρήσει σε απόδοση αδειών οπλοφορίας αλλά και άδειες ταξί. Η «αντιπολίτευση» συνέδεσε τις εν λόγω κινήσεις με ξεκάθαρη προσπάθεια επηρεασμού των «εκλογέων».

Μοίρασαν 600 άδειες οπλοφορίας

Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, η «κυβέρνηση» χορήγησε άδειες οπλοκατοχής σε 600 άτομα. Μετά από τις αντιδράσεις που ξέσπασαν ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ έσπευσε να δηλώσει ότι: «Οι περισσότερες από αυτές τις άδειες δόθηκαν σε αστυνομικούς». Μετά από διάψευση αυτής της δήλωσης από «βουλευτές» της «αντιπολίτευσης», πηγές της «συγκυβέρνησης» δήλωναν πως οι άδειες δόθηκαν σε συνταξιούχους «αστυνομικούς». Σύμφωνα με την Γενί Ντουζέν και αυτή η δήλωση διαψεύσθηκε από την «Ένωση Συνταξιούχων Αστυνομικών».

«Η κυβέρνηση UBP-DP-YP αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Τα τρωτά σημεία ασφαλείας στη χώρα αναγκάζουν τους ανθρώπους να καταφεύγουν σε ατομικά μέσα», δήλωσε η «ανεξάρτητη βουλευτής» και πρώην «υπουργός Εσωτερικών» Αισεγκιούλ Μπαιμπάρς. Πρόσθεσε ότι, η «κυβέρνηση» προβαίνει σε τέτοιου είδους κινήσεις με σκοπό τα «εκλογικά» κέρδη, ενώ τέτοιες αποφάσεις μεγαλώνουν την ανασφάλεια.

«Έχει ανοίξει η πόρτα στον κίνδυνο», σημείωσε ο «βουλευτής του CTP» και πρώην «υπουργός Εσωτερικών» Ασίμ Ακανσόι. Παράλληλα έκανε λόγο για δημιουργία «παράλληλων στο κράτος δομών εξουσίας» κάτι που όπως ανέφερε εγκυμονεί πολλούς κινδύνους.

Μοίρασαν και 2500 άδειες ταξί

Επαγγελματικοί σύνδεσμοι στα κατεχόμενα αντέδρασαν και για την αποκάλυψη της είδησης ότι «δόθηκαν προεκλογικά 2500 νέες άδειες Τ» που αφορούν ταξί.

Σε ανακοίνωσή του ο τ/κ σύνδεσμος ταξιδιωτικών πρακτόρων (KITSAB) είχε χαρακτηρίσει ως «άδικες και χωρίς διαφάνεια» τις άδειες αυτές που παραχωρήθηκαν «μία μέρα πριν τις προεκλογικές απαγορεύσεις» αναφέροντας ότι διανεμήθηκαν σε συγγενείς, φίλους και μέλη του κόμματος Τατάρ χωρίς διαβούλευση και χωρίς διαφάνεια, όπως ανέφερε.

Αντίδραση υπήρξε και από τον «σύνδεσμο δημοσίων μεταφορών (KTTTB)» που ζήτησε από το «συμβούλιο αδειών» να δημοσιοποιήσει τα ονόματα όσων πήραν τις νέες άδειες ταξί, με διαφάνεια και σύμφωνα με τον «νόμο περί ελευθερίας της πληροφόρησης».

Στην ανακοίνωσή του ζήτησε εξηγήσεις γιατί οι άδειες μεταφοράς Τ, οι οποίες είχαν καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είχαν καν εξεταστεί, εγκρίθηκαν βιαστικά λίγες μέρες πριν από τις «εκλογές».

Καταγγελίες για παρέμβαση της Άγκυρας

Ο Ταχίρ Γκιοκτσεμπέλ, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης (KTOEÖS) σε δήλωσή του έκανε λόγο για «κλέφτες που κλέβουν τις ζωές των νέων και συνεχίζουν να μεταβιβάζουν γη, θέσεις εργασίας, οικόπεδα και πόρους στους φίλους τους για την ΄΄προεκλογική εκστρατεία΄΄, παρόλο που η χώρα δεν έχει φάρμακα, πληρώνουν μισθούς δανειζόμενοι και τα σχολεία δεν είναι καν σε θέση να ανοίξουν». Καταγγέλλοντας την προσπάθεια παρέμβασης του ΑΚΡ στις «εκλογές» ανακοίνωσε την διοργάνωση διαμαρτυρίας μπροστά στην «πρωθυπουργία».

Παρέμβαση Τατάρ

Εν τέλει μετά από τις αντιδράσεις ο «υπουργός Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί ανακοίνωσε ότι θα γίνει νέα αξιολόγηση σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας που εκδόθηκαν. Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, αυτό έγινε ύστερα από παρέμβαση του Ερσίν Τατάρ προς τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ.