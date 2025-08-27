Αυτοί είναι οι πιο δραστήριοι βουλευτές – Η εικόνα της Βουλής σε αριθμούς (πίνακας)

Οι βουλευτές Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Κουκουμάς Γιώργος, Χρίστος Ορφανίδης και Σταύρος Παπαδούρης βρίσκονται στην πεντάδα των πιο ενεργών μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα ποσοτικά δεδομένα που συγκέντρωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Oxygen for Democracy, τα οποία βασίζονται στον συνολικό αριθμό προτάσεων νόμου που έχει καταθέσει ο κάθε βουλευτής και των γραπτών ερωτήσεων που υπέβαλε προς τα αρμόδια υπουργεία, από την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου μέχρι και την τελευταία ολομέλεια στις 10 Ιουλίου. Στην πεντάδα των λιγότερο ενεργών βουλευτών βρίσκονται οι Άντρος Κυπριανού, Μάριος Κάρογιαν, Παπαδόπουλος Νικόλας, Στέφανος Στεφάνου και Αννίτα Δημητρίου. Ωστόσο δεν είναι ο τελικός Δείκτης Αξιολόγησης Βουλευτών ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη και άλλα δεδομένα, όπως είναι για παράδειγμα οι προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τα καθήκοντα των αρχηγών κομμάτων και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και οι αποστολές στο εξωτερικό.

Δείκτης αξιολόγησης

Όπως δήλωσε στον «Π» ο λειτουργός πολιτικής του οργανισμού Oxygen for Democracy, Αυγουστίνος Κιτρομηλίδης, ο οργανισμός λειτουργεί την πλατφόρμα Nomoplatform, η οποία αποτελεί έναν ψηφιακό νομοθετικό παρατηρητή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εξήγησε ότι ο στόχος της πλατφόρμας είναι να παρατηρεί τις δραστηριότητες της Βουλής και να ενημερώνει σχετικά τους πολίτες. Στα πλαίσια της πλατφόρμας, όπως είπε, ετοιμάζεται ο Δείκτης Αξιολόγησης Βουλευτών, ο οποίος θα μετρά την κοινοβουλευτική παραγωγικότητα των βουλευτών μέσα από τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.

Διευκρίνισε επίσης ότι ο Δείκτης Αξιολόγησης βρίσκεται υπό διαμόρφωση και πως θα εφαρμοστεί επίσημα με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο που θα προκύψει μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2026 και δεν θα αφορά μόνο τον συνολικό αριθμό προτάσεων νόμου και γραπτών ερωτήσεων που καταθέτουν οι βουλευτές. «Ανάμεσα στους δείκτες», τόνισε, «θα υπάρχει και αυτός της μέτρησης του αριθμού των παρουσιών και των απουσιών των βουλευτών από τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της ολομέλειας της Βουλής». Επίσης, θα υπάρχει και ο δείκτης μέτρησης της συμμετοχής σε αποστολές στο εξωτερικό και άλλοι σχετικοί με την ευρύτερη κοινοβουλευτική δραστηριότητα, όπως η προεδρία κοινοβουλευτικών επιτροπών.

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ

Οι πιο ενεργοί στον ΔΗΣΥ είναι οι βουλευτές της επαρχίας Αμμοχώστου Νίκος Γεωργίου, Γιώργος Κάρουλλας και Κυριάκος Χατζηγιάννης. Ενώ οι λιγότερο ενεργοί βουλευτές είναι οι Αννίτα Δημητρίου, Ευθύμιος Δίπλαρος και Νίκος Τορναρίτης. Από πλευράς ΑΚΕΛ, οι πιο ενεργοί βουλευτές είναι οι Γιώργος Κουκουμάς, Πασιουρτίδης Ανδρέας και Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ενώ λιγότερο ενεργοί είναι οι Άντρος Κυπριανού, Στέφανος Στεφάνου και Κώστας Κώστα.

Μικρά κόμματα

Οι πιο ενεργοί από τους εννέα βουλευτές του ΔΗΚΟ είναι οι βουλευτές Χρίστος Ορφανίδης, Πανίκος Λεωνίδου και Χρύσης Παντελίδης. Ενώ οι λιγότεροι ενεργοί είναι οι Νικόλας Παπαδόπουλος, Σενέκης Χρίστος και Παύλος Μυλωνάς.

Από τους τρεις βουλευτές του ΕΛΑΜ ο πιο ενεργός είναι ο Ιωάννου Σωτήρης και λιγότερο ενεργός ο Παπαγιάννης Λίνος. Ο πιο ενεργός βουλευτής της ΕΔΕΚ είναι ο Ανδρέας Αποστόλου, ο οποίος ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αποχωρεί από το κόμμα. Ο λιγότερο ενεργός βουλευτής της ΕΔΕΚ είναι ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Μαρίνος Σιζόπουλος. Από τους τέσσερις βουλευτές της ΔΗΠΑ ο πιο ενεργοί είναι οι Μαρίνος Μουσιούττας και Αλέκος Τρυφωνίδης, ενώ ο λιγότερο ενεργός είναι ο αρχηγός του κόμματος, Μάριος Κάρογιαν.

Οι δύο βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και Σταύρος Παπαδούρης, είναι από τα πιο ενεργά μέλη της Βουλής. Μάλιστα συγκαταλέγονται στην πεντάδα των πιο ενεργών βουλευτών. Στην πρώτη πεντάδα συγκαταλέγεται και η βουλεύτρια του Volt Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ενώ από τους ανεξάρτητους βουλευτές τις χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάζει ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους.

Άλλοι παράγοντες

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των προτάσεων νόμου και των γραπτών ερωτήσεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές, από την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου μέχρι και την τελευταία ολομέλεια της Βουλής στις 10 Ιουλίου, δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την κοινοβουλευτική συνεισφορά των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Υπάρχουν μια σειρά από άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως είναι, για παράδειγμα, τα διαφορετικά καθήκοντα που έχει ένας βουλευτής όταν είναι ταυτόχρονα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αρχηγός κόμματος ή πρόεδρος του Σώματος. Συνεπώς η στατιστική μέτρηση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας με βάσει τις προτάσεις νόμου και τις ερωτήσεις που καταθέτουν αδικεί τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και τους αρχηγούς κομμάτων και δεν είναι τυχαίο που βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη. Οι μετρήσεις όμως είναι ενδεικτικές της κοινοβουλευτικής δράσης που αναπτύσσουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού στο νομοθετικό Σώμα και βοηθούν στην εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων.

Ωστόσο, η κατάθεση μεγάλου αριθμού γραπτών ερωτήσεων και προτάσεων νόμου πολλές φορές μετατρέπεται σε εργαλείο εντυπωσιασμού του εκλογικού Σώματος από βουλευτές, οι οποίοι προσπαθούν να επιδείξουν έργο ή να χαϊδέψουν αφτιά μέσα από προτάσεις νόμου που είναι αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου δεν υπερψηφίζονται αλλά προσμετράται ο αριθμός τους και στο τέλος δημιουργείται η εικόνα της έντονης κοινοβουλευτικής δράσης.

