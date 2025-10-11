«Το ΑΛΜΑ φαίνεται να απέκτησε κομματόσκυλα»: Επιμένει ο Ανδρέας Χασαπόπουλος

Νέα ανάρτηση στην ιστοσελίδα «Ομάδα κατά της Διαφθοράς» στο facebook έκανε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος κατά του αναπληρωτή επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ και ακαδημαϊκού Χαρίδημου Τσούκα, τονίζοντας το γεγονός ότι στο παρελθόν ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα «ΔΡΑΣΗ» του Στέφανου Μάνου.

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, άλλοτε στενός συνεργάτης του επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τις προηγούμενες ημέρες κατηγόρησε τον Χαρίδημο Τσούκα ότι ήταν υποψήφιος και με το «Ποτάμι» στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τον ενδιαφέρει η καρέκλα.

Στη νέα ανάρτηση ο κ. Χασαπόπολος απάντησε και σε σχόλια πολιτών, υποστηρίζοντας ότι το κίνημα «ΑΛΜΑ φαίνεται να απέκτησε κομματόσκυλα». Ανέφερε επίσης ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης «δυστυχώς, γύρω του μάζεψε και αυτός λαμόγια».