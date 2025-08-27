Σε τραγέλαφο μετατρέπεται ο ανασχηματισμός

Ο σχεδιαζόμενος ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος μετατρέπεται καθημερινά από μια σοβαρή πολιτική πρακτική του έχοντος τον πρώτο λόγο για κάτι τέτοιο σε καθημερινό τραγέλαφο, κάτι το οποίο εκθέτει κυρίως τον επικεφαλής του κράτους.

Μέσα από το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, κυρίως μετά και τη μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό, με βασικό καύσιμο υλικό την επιλεκτική διαρροή από το Προεδρικό, διαφαινόταν ότι ο έχων τον πρώτο λόγο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στους άμεσούς του σχεδιασμούς και προτεραιότητες είχε την προσπάθειά του για ανανέωση του κυβερνητικού σχήματος. Με βάση τις διαρροές παρουσιαζόταν ως αναγκαία η αλλαγή προσώπων στα διάφορα υπουργεία και υφυπουργεία, με στόχο τη δημιουργία ενός ενισχυτικού πλαισίου που θα βοηθούσε στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του κυβερνητικού σχήματος.

Χαμογελά...

Ο ίδιος ο κ. Χριστοδουλίδης δηλώνει ότι χαμογελά με όσα διαβάζει. Κληθείς, προσερχόμενος στο Συνέδριο Αποδήμων, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησης και τη δική του προσωπικά για το θέμα του ανασχηματισμού, είπε ότι «όταν έχω ανακοινώσεις σε σχέση με τον ανασχηματισμό θα τις κάνω. Διαβάζω και εγώ καθημερινά, μαθαίνω πολλά πράγματα που δήθεν κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχω στο μυαλό μου, ότι δυσκολεύομαι να βρω και ούτω καθεξής. Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου καθημερινά».

«Τα παιδία παίζει...»

Το περιβάλλον του Προέδρου όλο το προηγούμενο διάστημα διέρρεε ότι ο ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος «βρίσκεται υπό σχεδιασμό», «θεωρείται δεδομένος», ενώ μέσα από την επιλεκτική διαρροή γινόταν αναφορά και σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τα οποία βρίσκονται υπό αναδόμηση. Μάλιστα, οι πληροφορίες, οι οποίες δόθηκαν από το Προεδρικό, έκαναν λόγο για αλλαγές του σχήματος τις επόμενες περίπου 15 μέρες.

Τις τελευταίες ώρες το Προεδρικό, χρησιμοποιώντας τους ίδιους αποδέκτες της επιλεκτικής έως τώρα διαρροής περί αλλαγής του κυβερνητικού σχήματος, επιχειρεί αναίρεση των πληροφοριών περί γρήγορου ανασχηματισμού της κυβέρνησης. Με βάση την τελευταία διαρροή, εν ολίγοις, ο Πρόεδρος δεν βιάζεται για αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος και «θα προχωρήσει μόλις το αποφασίσει».

Επικίνδυνη πρακτική

Αυτή η αλλοπρόσαλλη εσωτερική στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος είναι άκρως επικίνδυνη και πλήρως αντιπαραγωγική. Στην ουσία, εκείνο που διαφαίνεται είναι μια πλήρης δυστοκία του Νίκου Χριστοδουλίδη να προχωρήσει στη διαφοροποίηση του κυβερνητικού σχήματος.

Ο «Π», στην έκδοση της περασμένης Κυριακής, αποκάλυψε, και δεν διαψεύστηκε, πως η προεδρική αναβλητικότητα στο θέμα του ανασχηματισμού έχει να κάνει και με την πλήρη αποτυχία του Προέδρου να πείσει συγκεκριμένα πρόσωπα να αναλάβουν υπουργικό θώκο. Βεβαίως, μπορεί ορισμένα πρόσωπα να είναι διαθέσιμα για να αναλάβουν υπουργικο χαρτοφυλάκι αλλά, προφανώς, δεν είναι εκείνα τα οποία θα ήθελε ο Νίκος Χριστοδουλίδης για να υπηρετήσουν την ατζέντα του, στην προσπάθειά του να επανέλθει με αξιώσεις στο παιχνίδι της επανεκλογής του.

Δυστοκία στα υπουργεία

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η όλη φιλολογία περί ανασχηματισμού και ο άγαρμπος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια κορυφαία εσωτερική πολιτική πράξη από την Προεδρία δημιουργεί ένα σοβαρό ζήτημα λειτουργικότητας της κυβέρνησης και των πολιτικών προϊσταμένων των υπουργείων.

Η διαιώνιση μιας συζήτησης αναφορικά με την προοπτική ανασχηματισμού, η οποία εκπορεύεται από το ίδιο το Προεδρικό και ποσώς από τα ΜΜΕ, δημιουργεί σοβαρή δυστοκία στην καθημερινή πολιτική δράση των υπουργών, αφού με το έναν ή τον άλλον βαθμό βρίσκονται υπό τη μέγκενη της αναδόμησής τους.

Με βάση την πληροφόρηση του «Π», σχεδόν σε όλα τα υπουργεία, εκείνο το οποίο έχει παρεισφρήσει είναι η αβεβαιότητα παρουσίας των υπουργών στα πόστα τους, κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων αναστέλλει και τη δημιουργική τους δράση ως πολιτικών προϊστάμενων στους διάφορους τομείς της κυβερνητικής δράσης. Κυβερνητικά στελέχη στα διάφορα υπουργεία υποστηρίζουν στον «Π» πως όσο δεν ξεκαθαρίζει το χρονικό πλαίσιο παρουσίας των διαφόρων υπουργών τόσο θα εντείνεται η αβεβαιότητα στην καθημερινή πρακτική των υπουργείων και το πολιτικό επίπεδο δράσης τους.

«Απαράδεκτο»

Στέλεχος συγκεκριμένου υπουργείου, με το οποίο μίλησε ο «Π», υποστηρίζει πως δεν είναι δυνατόν να γίνεται αναφορά για πολιτική δράση σε υπουργείο όταν ο πολιτικός προϊστάμενός του δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ άλλοι υπουργοί αναμένουν αποφάσεις, είτε αποδόμησής τους είτε αλλαγής του υπουργικού τους χαρτοφυλακίου. Όπως μας έλεγε η ίδια πηγή -ανώτερο στέλεχος συγκεκριμένου υπουργείου- δεν είναι επιτρεπτό, είναι εντελώς απαράδεκτο οι επικεφαλής, κυρίως των παραγωγικών υπουργείων, να λειτουργούν σε καθεστώς αβεβαιότητας για τη δική τους παρουσία ευρισκόμενοι καθημερινά υπό την αίρεση των άγνωστων προθέσεων ενός Προέδρου, η αναβλητικότητα του οποίου για σοβαρές αποφάσεις τού έχει γίνει δεύτερη φύση.

Οι νέες διαρροές επιχειρούν να παρουσιάσουν τον Πρόεδρο πως δεν πρόκειται να κινηθεί υπό πίεση σε σχέση με τον ανασχηματισμό. Μόνο αυτός θα αποφασίσει, σημειώνουν πηγές στο Προεδρικό. Ωστόσο, μερικά εικοσιτετράωρα προηγουμένως το ίδιο το Προεδρικό αδημονούσε να πληροφορήσει το κοινό, διά στοχευμένων διαρροών, ότι επίκειται ανασχηματισμός. Ένα καθεστώς πληροφόρησης που δεν είναι δημιούργημα ή επινόηση των ΜΜΕ αλλά αποτέλεσμα μιας ανερμάτιστης στάσης του ενοίκου του Προεδρικού.