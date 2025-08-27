Γάζα/Δυτική Όχθη: Έκκληση για δράση κατά Ισραήλ από 209 πρέσβεις και στελέχη της ΕΕ

Με αφορμή την άτυπη συνάντηση Gymnich των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, συνολικά 209 πρόσωπα (74 πρώην πρέσβεις, 30 γενικοί διευθυντές της ΕΕ και άλλα ανώτερα στελέχη, καθώς και 99 πρέσβεις των κρατών μελών), απέστειλαν ανοιχτή επιστολή σε Αρχηγούς Κυβερνήσεων και Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, προτείνοντας μια σειρά άμεσων δράσεων για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει το Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη μετά τις αποτρόπαιες επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Εκ μέρους των «209», η συνυπογράφουσα Ανδρούλλα Καμιναρά, αναφέρει ότι η επιστολή τεκμηριώνει την ανησυχητική επιδείνωση της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, η οποία κορυφώθηκε με την IPC να κηρύσσει λιμό σε τμήματα της Γάζας στις 22 Αυγούστου, επηρεάζοντας μισό εκατομμύριο ανθρώπους. «Έχοντας επίγνωση της αυξανόμενης ανησυχίας του κοινού στην Ευρώπη, οι υπογράφοντες είναι πεπεισμένοι ότι η ΕΕ δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη απέναντι σε αυτά τα ανησυχητικά γεγονότα και πρέπει να λάβει ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα τώρα, διαφορετικά τα κράτη μέλη θα πρέπει να δράσουν, μεμονωμένα ή σε ομάδες ομοϊδεατών χωρών, ένα αποτέλεσμα απαραίτητο αλλά υποδεέστερο σε σύγκριση με μια ενιαία προσέγγιση της ΕΕ» προσθέτει.

Σημειώνει, ακόμα, ότι και οι «209» που υπογράφουν την επιστολή, έχουν αφιερώσει δεκαετίες της επαγγελματικής τους ζωής στην προάσπιση των αρχών και των αξιών της ΕΕ για το καλό των λαών της. «Το γεγονός ότι έχουν ενωθεί τώρα για να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη βαθιά συλλογική ανησυχία τους για την αδράνεια της Ένωσης. Αυτό αποδυναμώνει την παγκόσμια αξιοπιστία της ΕΕ στα μάτια των ίδιων των πολιτών της και στα μάτια του κόσμου. Εναπόκειται στα κράτη μέλη της ΕΕ να δράσουν τώρα, ακόμη και πριν από την ΕΕ στο σύνολό της. Έχουμε σκεφτεί προσεκτικά, με βάση τη συλλογική μας εμπειρία, τι είναι δυνατό να γίνει. Σας ζητούμε, λοιπόν, να μεταβιβάσετε αμέσως στην κυβέρνηση σας, στον αρχηγό της και στον υπουργό Εξωτερικών σας, το αίτημα μας για άμεση δράση» συμπληρώνει η κα Καμιναρά.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή των «209»:



26 August 2025



Ανοιχτή επιστολή που συνυπογράφουν 206 πρώην πρέσβεις της ΕΕ και των κρατών μελών και ανώτερα στελέχη της ΕΕ, με την οποία ζητείται η άμεση εφαρμογή μέτρων της ΕΕ κατά των παράνομων ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, η οποία εκδόθηκε πριν από την άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Gymnich, 29-30 Αυγούστου 2025

Προς:

- Τους αρχηγούς του κράτους και της κυβέρνησης, καθώς και τους υπουργούς Εξωτερικών των 27 κρατών μελών της ΕΕ,

- Τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

- Την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

- την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

- Την Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρο της Επιτροπής

- Τους Επίτροπους για:

τη Μεσόγειο· το Εμπόριο· και την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων

- Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εμείς, μια ομάδα που αποτελείται πλέον από 209 πρώην πρέσβεις της ΕΕ και των κρατών μελών και ανώτερους αξιωματούχους της ΕΕ, απευθυνόμαστε σε σας και σας κοινοποιούμε, ως συνέχεια, τις εννέα δράσεις για την ΕΕ που είχαμε προτείνει στην ανοιχτή επιστολή μας της 28ης Ιουλίου, ως απάντηση στις παράνομες ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, μετά τις απεχθείς επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Διαπιστώνουμε με απογοήτευση ότι, στις τέσσερις εβδομάδες που ακολούθησαν από την επιστολή μας, δεν συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δεν απελευθερώθηκε κανένας Ισραηλινός όμηρος και, πλέον ανησυχητικά, η ισραηλινή κυβέρνηση έχει αρχίσει να υλοποιεί σχέδια για την εκκένωση της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους, εξαναγκάζοντάς τους σε συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένες περιοχές στο νότο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για πιθανές απελάσεις μεγάλης κλίμακας σε τρίτες χώρες με κίνδυνο να υποδαυλιστεί μια μεταναστευτική κρίση. Και σαν να μην ήταν αυτό αρκετό, η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (Integrated Food Security Phase Classification, IPC) επιβεβαίωσε στις 22 Αυγούστου ότι ένας ανθρωπογενής λιμός υπάρχει τώρα σε μερικές περιοχές της Γάζας, με μισό εκατομμύριο ανθρώπους να βρίσκονται αντιμέτωποι με την πείνα, την εξαθλίωση και τον θάνατο. Ο υποσιτισμός απειλεί τώρα και μέχρι τον Ιούνιο του 2026 τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2025 εκτιμάται ότι 640.000 άνθρωποι (το ένα τρίτο του πληθυσμού) θα αντιμετωπίσουν καταστροφικά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας. Είναι τραγικό ότι ήδη πάνω από 200 πολίτες της Γάζας, μεταξύ των οποίων πάνω από 60 παιδιά, έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους λόγω αιτιών που σχετίζονται με τον υποσιτισμό.

Επιπλέον:

• Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από την επιστολή μας της 28ης Ιουλίου μέχρι τώρα, περισσότεροι από 2,600 Παλαιστίνιοι /ες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, πολλοί από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά, ενώ περισσότεροι από 12,000 έχουν τραυματιστεί.

• Επιτείνοντας την εντελώς ανεπαρκή ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα, η ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να εμποδίζει την UNRWA και 100 διεθνείς ΜΚΟ να παραδώσουν οποιαδήποτε βοήθεια από τις 2 Μαρτίου, παρεμποδίζει τις παραδόσεις βοήθειας από άλλους έμπειρους προμηθευτές, ενώ δίνει προτεραιότητα στη στρατιωτικοποίηση της βοήθειας που παρέχεται από το GHF και τους μισθοφόρους του, κατά παράβαση όλων των ανθρωπιστικών αρχών του ΟΗΕ, με αποτέλεσμα χιλιάδες απελπισμένοι και πεινασμένοι Παλαιστίνιοι να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται ενώ αναζητούν αυτήν τη βοήθεια.

• Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στη Γάζα σε διεθνείς δημοσιογράφους, ενώ πάνω από 200 τοπικοί δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων έντεκα σε πρόσφατες στοχευμένες επιθέσεις.

• Ισραηλινοί υπουργοί ενέκριναν σχέδια για την κατασκευή 3,400 κατοικιών στην περιοχή E1 της Παλαιστίνης, αποκόπτοντας έτσι την Ανατολική Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Όχθη και διαιρώντας το έδαφος σε δύο μέρη, με τον ανοιχτά δηλωμένο στόχο να υπονομεύσουν τη μακροχρόνια λύση των δύο κρατών, η οποία υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών του ΟΗΕ και της ΕΕ και αποτελεί τον μόνο βιώσιμο τρόπο για τους δύο λαούς να ζήσουν με ειρήνη και ασφάλεια.

• Βίαιοι έποικοι συνεχίζουν να σπέρνουν τον τρόμο στη Δυτική Όχθη, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την πρόσφατη δολοφονία του Odeh Hathalin, ενός γνωστού ειρηνικού ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δυτική Όχθη.



Εκφράζουμε τη βαθιά μας απογοήτευση για το γεγονός ότι, ως απάντηση στην επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα, η ΕΕ δεν έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα για να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει τον βάρβαρο πόλεμο, να επαναφέρει τη ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια από τους κύριους πάροχους και να σταματήσει την παράνομη κατοχή της Γάζας και της Δυτικής Όχθης. Υπογραμμίζουμε ότι, εάν η ΕΕ δεν κρατήσει μια αποτελεσματική στάση, κράτη μέλη θα αναλάβουν δράση, μεμονωμένα ή σε «ομάδες ομοϊδεατών χωρών». Αν και αυτό είναι ευπρόσδεκτο από μόνο του, δεν θα έχει την πλήρη βαρύτητα μιας συλλογικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής καταγράφονται συγκεκριμένες δράσεις που καλούνται να αναλάβουν τα κράτη μέλη της ΕΕ.



Οι σημερινές συνθήκες στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη είναι πρωτοφανείς. Η επανειλημμένη και επείγουσα έκκλησή μας για δράση αντανακλά τη βαθιά μας ανησυχία για την αδικαιολόγητη αντεκδίκηση και τις αποτρόπαιες παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει καθημερινά η ισραηλινή κυβέρνηση κατά του παλαιστινιακού λαού. Αντικατοπτρίζει την ένθερμη επιθυμία μας να επιδείξει η ΕΕ, όπου αφιερώσαμε την επαγγελματική μας ζωή, πραγματική ηγετική ικανότητα, αντάξια της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών, η βαθιά ανησυχία των οποίων για την τρέχουσα οικτρή κατάσταση στην Παλαιστίνη είναι εμφανής, και σύμφωνη με τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες και την αξιοπιστία μας έναντι του Παγκόσμιου Νότου. Μεταξύ άλλων, η έλλειψη δράσης υπονομεύει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση υποστήριξης της θέσης της ΕΕ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κλείνοντας, υπογραμμίζουμε ότι, κατ' αναλογία με τις απόψεις που εκφράζουν πολλά σημερινά μέλη του προσωπικού της ΕΕ, τα κράτη και τα θεσμικά όργανα που ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τηρούν το διεθνές δίκαιο πρέπει να δίνουν το παράδειγμα με πράξεις - και όχι μόνο με λόγια.



Υπογεγραμμένο εκ μέρους 209 πρώην πρέσβεων και ανώτερων στελεχών της ΕΕ, καθώς και XX πρώην πρέσβεων από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Ο κατάλογος των συνυπογραφόντων είναι προσβάσιμος μέσω αυτού του υπερσυνδέσμου και παρέχεται επίσης σε ξεχωριστό παράρτημα των συνυπογραφόντων.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Δράσεις που καλούνται να αναλάβουν τα κράτη μέλη της ΕΕ:

(επιπρόσθετα από τις εννέα δράσεις της ΕΕ που ορίζονται στην ανοιχτή επιστολή της 28ης Ιουλίου 2025 )

Ενώ συνεχίζουμε να ζητούμε τη λήψη μέτρων σε επίπεδο Ένωσης και δεδομένης της απουσίας ουσιαστικής ειρηνευτικής διαδικασίας, απευθύνουμε κάλεσμα προς τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλία, είτε μεμονωμένα είτε μέσω "ομάδων ομοϊδεατών χωρών", ώστε να διαμορφώσουν μια κρίσιμη μάζα υποστήριξης, εντός και εκτός ΕΕ, με στόχο την προάσπιση και την επιβολή του διεθνούς δικαίου, μέσω των εξής μέτρων:

1. Μονομερή αναστολή ή ανάκληση των αδειών εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ βάσει των εθνικών νόμων των κρατών μελών για τον έλεγχο των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των εξοπλισμών και τεχνολογιών διπλής χρήσης.

2. Διακοπή της χρηματοδότησης εθνικών συγχρηματοδοτούμενων έργων στα οποία συμμετέχουν ισραηλινές οντότητες ή απόσυρση από κοινές ερευνητικές συμφωνίες με ισραηλινούς φορείς και ερευνητικά ιδρύματα, σε σχέση με το πρόγραμμα «Horizon - Ορίζοντας Ευρώπη», όπου υπάρχουν εύλογες ενδείξεις ότι, η χρηματοδότηση αυτή, υποστηρίζει ενέργειες παράνομες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

3. Προτροπή των δημόσιων πανεπιστημίων και άλλων δημόσιων φορέων να σταματήσουν τη συνεργασία με ισραηλινούς φορείς που είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκλήματα θηριωδίας. 4. Εφαρμογή των εθνικών καθεστώτων κυρώσεων με βάση την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων απαγορεύσεων έκδοσης θεωρήσεων (visa bans) και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

5. Εισαγωγή απαγορεύσεων στο εμπόριο, αγαθών και υπηρεσιών, με παράνομους εποικισμούς, εν αναμονή πανευρωπαϊκής απαγόρευσης, και βάσει των σχετικών διατάξεων του ΠΟΕ, σημειώνοντας ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Σλοβενία, απαγόρευσε ήδη τις εισαγωγές αγαθών που προέρχονται από παράνομους εποικισμούς, ενώ η Ιρλανδία προωθεί σχετική νομοθεσία.

6. Αποεπένδυση και αποκλεισμός εταιρειών που συνδέονται με παράνομους εποικισμούς από τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές επενδύσεις και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία.

7. Απαγόρευση προσέγγισης λιμένων και χρήσης του εναέριου χώρου από ισραηλινά στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη, καθώς και απαγόρευση ενδιάμεσων σταθμών για οποιαδήποτε πλοία ή αεροσκάφη που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά προς το Ισραήλ.

8. Δίωξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων κατηγορούμενων για εγκλήματα πολέμου σε περίπτωση εισόδου τους στην επικράτεια των κρατών, ή — σε ορισμένες περιπτώσεις — ακόμη και ερήμην, για τα κράτη μέλη που διαθέτουν πρόνοιες καθολικής δικαιοδοσίας (όπως η Γερμανία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Σουηδία κ.ά.). Όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται, βεβαίως, να στηρίξουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στην εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης και ερευνών, και

9. Απαγόρευση στα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων και στις ψηφιακές πλατφόρμες να λαμβάνουν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται δεδομένα που προέρχονται από ισραηλινές κυβερνητικές ή εμπορικές πηγές και σχετίζονται με την παρουσία και τις δραστηριότητες της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα και σε άλλα κατεχόμενα εδάφη.



Ιστορικό των προτεινόμενων δράσεων:

Δράση 2 - Πρόγραμμα Horizon:

Οι εταιρείες που αναφέρονται στην έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ της 16ης Ιουνίου 2025 θα πρέπει να αποκλειστούν από την πρόσβαση σε χρηματοδότηση τόσο από το πρόγραμμα HORIZON όσο και από το νεοανακοινωθέν πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe), ύψους 150 δισ. ευρώ, που αφορά την άμυνα.

Δράση 3 - Απαγόρευση χορήγησης βίζας ως μέρος των εθνικών καθεστώτων κυρώσεων:

Κατ’ ελάχιστον, να επανεξεταστεί η εφαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης (visa-free travel) για το Ισραήλ, ώστε να απαιτείται από τους αιτούντες η υπογραφή δήλωσης ότι δεν έχουν εμπλακεί σε πράξεις βίας ή δεν έχουν υποστηρίξει τέτοιες πράξεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Παρότι τα κράτη του χώρου Σένγκεν λειτουργούν εντός κοινών πλαισίων για θεωρήσεις και σύνορα, κάθε κράτος μέλος διατηρεί κυριαρχία να επιβάλει εθνικές απαγορεύσεις εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών για λόγους ασφαλείας, δημόσιας τάξης, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Τέτοιες απαγορεύσεις μπορούν να είναι αποκλειστικά εθνικές ή να επεκταθούν σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν, εφόσον εκδοθεί σχετική ειδοποίηση μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Δράση 4 - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ως μέρος των εθνικών καθεστώτων κυρώσεων:

Οι εθνικές αρχές μπορούν να επιβάλουν τις υποχρεώσεις σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ισχύουν για όλους τους εξωτερικούς προμηθευτές τους, να διασφαλίσουν τη λογοδοσία και να επιβάλλουν νομικές συνέπειες για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, βάσει της Οδηγίας της ΕΕ για τη δέουσα επιμέλεια στην εταιρική βιωσιμότητα (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), καθώς και των σχετικών εθνικών νομοθεσιών στη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι κυρώσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό συναλλαγών τραπεζικών και χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο σύστημα SWIFT, για οποιοδήποτε ισραηλινό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει χρηματοδοτήσει, υποστηρίξει ή ανεχθεί τις παράνομες ενέργειες της κυβέρνησης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, ή που έχει χορηγήσει δάνεια σε φορείς που κατασκευάζουν οπλικά συστήματα για τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Δράση 5 - Απαγορεύσεις εμπορίου με παράνομους εποικισμούς:

Οποιοσδήποτε περιορισμός στο εμπόριο από μεμονωμένο κράτος μέλος θα πρέπει να ληφθεί με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικής προς τα ευρύτερα μέτρα που ζητούνται σε επίπεδο ΕΕ, και να είναι σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο (WTO). Τα άρθρα XX και XXI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) και του ΠΟΕ (WTO) επιτρέπουν στα κράτη μέλη να λαμβάνουν εμπορικά μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ηθικής, σε περίπτωση διεθνούς έκτακτης ανάγκης που επηρεάζει τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της χώρας, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως η εφαρμογή ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επιπλέον, ήδη από το 2019, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι τα προϊόντα που προέρχονται από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη πρέπει να φέρουν σήμανση που να υποδεικνύει την πραγματική τους προέλευση και να μην αναγράφονται ως «προϊόντα του Ισραήλ». Η δεσμευτική αυτή απόφαση πρέπει πλέον να εφαρμόζεται συστηματικά από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι υπογράφοντες:

EU Institutions:

1. Véronique Arnault

2. Mikael Barfod

3. Geoffrey Barrett

4. Alexander Baum

5. Thierry Bechet

6. Kenny Bell

7. Aad Biesebroek

8. Jean-Claude Boidin

9. Giorgio Bonacci

10. Laurens Jan Brinkhorst

11. Anne Bucher

12. Marco Buti

13. Glauco Calzuola

14. Jean-François Cautain

15. Donato Chiarini

16. Peter Beck Christiansen

17. Ramiro Cibrían

18. John Clarke

19. Tim Clarke

20. Jim Cloos

21. Fabio Colasanti

22. Robert Cooper

23. Denis Corboy

24. Marcus Cornaro

25. Patrick Costello

26. Paul Culley

27. Cesira D’Aniello

28. Philippe Darmuzey

29. Carlo De Filippi

30. Jos Delbeke

31. Aldo Dell’Ariccia

32. Dominique Dellicour

33. Michael Doyle

34. Seán Doyle

35. Giacomo Durazzo

36. Michael Emerson

37. Karl Falkenberg

38. Manfredo Fanti

39. Elena Flores

40. Karen Fogg

41. Erwan Fouéré

42. Marc Franco

43. Francisco Garcia Moran

44. David Geer

45. Gerardus Gielen

46. Eamon Gilmore

47. Jean-Guy Giraud

48. Brian Gray

49. William Hanna

50. Geert Heikens

51. Gilles Hervio

52. Andrew Jacobs

53. Hervé Jouanjean

54. Rupert Joy

55. Androulla Kaminara

56. Giovanni Kessler

57. John Kjaer

58. Joost Korte

59. Sven Kühn von Burgsdorff

60. Michael Laidler

61. Eneko Landaburu

62. Alain Le Roy

63. Christian Leffler

64. Jeremy Lester

65. Karl-Johan Lonnröth

66. David Macrae

67. Christian Manahl

68. Brian McDonald

69. Maria McLoughlin

70. Paraskevi Michou

71. Hugues Mingarelli

72. James Moran

73. Francesca Mosca

74. Amir Naqvi

75. Luigi Narbone

76. Attilio Pacifici

77. Corrado Pampaloni

78. Elisabeth Pape

79. Jaime Perez Vidal

80. Marc Pierini

81. José Manuel Pinto Teixeira

82. Xavier Prats-Monné

83. Reinhard Priebe

84. Odile Quintin

85. Klaus Regling

86. Michael Reiterer

87. Patrick Renauld

88. Koos Richelle

89. Michael Ryan

90. Leonardo Schiavo

91. Hans Dietmar Schweisgut

92. Filiberto Ceriani Sebregondi

93. Claus Haugaard Sørensen

94. Maria-Francesca Spatolisano

95. Rensje Teerink

96. Daniela Tramacere

97. Carlo Trojan

98. Jan Truszczyński

99. Philippe Van Damme

100. Wiepke Van Der Goot

101. Nikolaus van der Pas

102. Marcel van Opstal

103. Alan Waddams

104. Nicholas Westcott

105. Claudia Wiedey

106. Thomas Wieser

107. Marc F. Wolff

108. David Wright

109. Richard Wright

110. Peter Zangl

France:

111. Charles-Henri d'Aragon

112. Bruno Aubert

113. Yves Aubin de la Messuzière

114. Bernard Bajolet

115. Frédéric Baleine du Laurens

116. Marc Barety

117. Denis Bauchard

118. Malika Berak

119. Bertrand Besancenot

120. Alain du Boispéan

121. Gilles Bonnaud

122. Pierre Buhler

123. Jean-Claude Cousseran

124. Gérard Cros

125. Brigitte Curmi

126. Frédéric Desagneaux

127. Yves Doutriaux

128. Jean Félix-Paganon

129. Gilles Gauthier

130. Stéphane Gompertz

131. Jean-Michel Gaussot

132. Serge Degallaix

133. Henry Jacolin

134. Daniel Jouanneau

135. Régis Koetschet

136. Jean-Loup Kuhn-Delforge

137. Stanislas de Laboulaye

138. Éric Lavertu

139. Patrick Leclercq

140. Jean Mendelson

141. Jean Musitelli

142. Nicolas Normand

143. Patrice Paoli

144. André Parant

145. Alain Rémy

146. Dominique Renaux

147. François Sénémaud

148. Thierry Viteau

149. Nada Yafi

Germany:

150. Michael Bock

151. Christian Clages

152. Bernd Erbel

153. Martin Fleischer

154. Hansjörg Haber

155. Bernhard Kampmann

156. Werner Kilian

157. Martin Kobler

158. Matthias Meyer

159. Reiner Morell

160. Christian Much

161. Carola Müller-Holtkemper

162. Cyrill Nunn

163. Heinz Peters

164. Eberhard Pohl

165. Peter Prügel

166. Birgitta Siefker

167. Brita Wagener

Italy:

168. Francesco Aloisi de Larderel

169. Achille Amerio

170. Lorenzo Angeloni

171. Antonio Armellini

172. Marco Baccin

173. Luciano Barillaro

174. Francesco Bascone

175. Piero Benassi

176. Mario Boffo

177. Alberto Bradanini

178. Giovanni Brauzzi

179. Jolanda Brunetti

180. Sergio Busetto

181. Rocco Cangelosi

182. Francesco Caruso

183. Ino Cassini

184. Guido Cerboni

185. Rosanna Coniglio

186. Fabio Cristiani

187. Antonio D’Andria

188. Vincenzo De Luca

189. Roberto Di Leo

190. Pasquale Ferrara

191. Giovanni Ferrero

192. Michele Giacomelli

193. Maurizio Lo Re

194. Roberto Mazzotta

195. Sergio Mercuri

196. Laura Mirachian

197. Giuseppe Mistretta

198. Enrico Nardi

199. Angelo Persiani

200. Michelangelo Pipan

201. Natalia Quintavalle

202. Cesare Ragaglini

203. Cristina Ravaglia

204. Giancarlo Riccio

205. Giacomo Sanfelice

206. Lucio Savoia

207. Vittorio Surdo

208. Raffaele Trombetta

209. Gianfranco Varvesi