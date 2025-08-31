Η επερχόμενη κρίση για την ΑΤΑ και η προεδρική στάση

Ενώπιον μιας πραγματικής εργατικής κρίσης βρίσκεται πλέον η Κύπρος μετά και τις άκαρπες τελευταίες επαφές του συνδικαλιστικού κινήματος με τον υπουργό Εργασίας για τον θεσμό της ΑΤΑ. Η πολύωρη συνάντηση των ηγεσιών των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, ήταν απογοητευτική, ποσώς διαπιστώθηκαν σημεία επαφής των δύο πλευρών στα οποία θα μπορούσε να επιχειρηθεί μια εκτενής συζήτηση, με αποτέλεσμα, κυριολεκτικώς, η εργασιακή ειρήνη να είναι στον αέρα με πολύ σοβαρά επακόλουθα για τη λειτουργία του κράτους, ενώ μεγιστοποιείται ο κίνδυνος για παράλυση όλων των βασικών τομέων της Οικονομίας.

Οι πρώτες αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και της άλλης πλευράς, των εργοδοτών, όπως τις κατέγραψε ο «Π», είναι ενδεικτικές και χρωματίζουν την τεράστια διάσταση μιας πρότασης όπως επιδόθηκε στη διαπραγμάτευση από τον υπουργό Εργασίας και πώς αυτή η πρόταση έχει εκληφθεί από τις πλευρές.

Πλήρης συμφωνία

Με βάση τα δεδομένα, είναι ξεκάθαρο ότι για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις το θέμα δεν μπορεί να επιλυθεί αν δεν συμφωνηθεί επαναφορά της ΑΤΑ στο 100%.

Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις οι προτάσεις οι οποίες τέθηκαν στο τραπέζι οδηγούν:

• Σε σοβαρή απόκλιση επί της αρχής της ΑΤΑ, ενώ δεν φαίνεται πως οι προτάσεις του υπουργού Εργασίας προδιαγράφουν κάτι θετικό στον ορίζοντα που να οδηγήσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να κρατήσουν εν ενεργεία τη συζήτηση στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης.

• Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιμένουν πως επί της ουσίας οι προτάσεις που ήρθαν από τον υπουργό Εργασίας δεν αλλάζουν τα δεδομένα που υφίστανται στο τραπέζι.

• Επιμένουν ακόμη ότι οι εργοδότες επιθυμούν δομικές αλλαγές στην καρδιά του θεσμού, ενώ θεωρούν ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν τέτοια κριτήρια στην πιθανότητα ενεργοποίησης της ΑΤΑ χωρίς να βρίσκονται στη θέση να επιβαρυνθούν το εργασιακό κόστος.

• Η εργοδοτική πλευρά αποτυπώνει τη σοβαρή απόσταση που υπάρχει στις θέσεις και οι οποίες, όπως εκτιμούν, δύσκολα θα γεφυρωθούν. Επιμένουν ωστόσο να θεωρούν ότι οι κινήσεις πλέον θα πρέπει να γίνουν από τον υπουργό Εργασίας ο οποίος χρειάζεται να κινηθεί με συγκεκριμένες γραπτές εισηγήσεις προς τους κοινωνικούς εταίρους.

• Εστιάζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις στην υλοποίηση συνολικής και μόνιμης ρύθμισης με λογικές εξορθολογισμού για να αποφευχθεί η κρίση στις εργασιακές σχέσεις και κατά επέκταση να βρεθεί η οικονομία σε μεγάλη πίεση.

Ελπίζει ακόμη

Το όλο κλίμα γύρω από τις συζητήσεις για την ΑΤΑ σαφώς και επιβεβαιώνει το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας αλλά ελπίζει πως η μεσολαβητική διαδικασία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αποδεκτών συγκλίσεων ικανών να αλλάξουν την εικόνα. Επί του παρόντας βεβαίως η εκτίμηση αυτή εμπεριέχει στοιχεία υπερβολής αλλά σε μια διαπραγμάτευση είναι σαφές ότι ακόμη και η φρασεολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις πλευρές είναι ικανή να χρωματίσει μια θετική ή αρνητική εξέλιξη.

Η Προεδρία

Η κορύφωση των συζητήσεων για την ΑΤΑ και μια πιθανή διαδικασία διάβρωσης των εργασιακών σχέσεων δεν θα βαρύνει μόνο τις άμεσες «ανταγωνιστικές» πλευρές αλλά και την κυβέρνηση. Μπορεί την αμεσότητα του διαλόγου να την έχει ο πολιτικός προϊστάμενος στο Υπουργείο Εργασίας αλλά μια πιθανή κρίση θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον Πρόεδρο της κυβέρνησης η οποία υλοποιεί το δικό του πρόγραμμα. Οικονομικοί και πολιτικοί κύκλοι, με τους οποίους μίλησε χθες ο «Π», διαπιστώνουν πως σε μια σειρά ζητημάτων που άπτονται της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι έτοιμος να ξοδέψει αμέσως πολιτικό κεφάλαιο. Η περίπτωση των συζητήσεων για την ΑΤΑ επί της ουσίας θεωρείται για το Υπουργείο Εργασίας πως δεν αφίσταται των βασικών κατευθυντήριων γραμμών των εισηγήσεων για το θέμα που έχει ενώπιόν της η κυβέρνηση από τον Διεθνή Οργανισμό για τα Εργασιακά στην οποία μάλιστα γίνονται ευρείες αναφορές για τον θεσμό. Η πολιτική της κυβέρνησης αλλά και του Υπουργείου Εργασίας κινείται με βάση τον συγκεκριμένο άξονα συζητήσεων. Όπως μάλιστα σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι στον «Π», σε περίπτωση που η αυριανή πανσυνδιακαλιστική σύσκεψη οδηγήσει στην κορύφωση της κρίσης, κανονικώς εχόντων τα πραγμάτων ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να είναι συνεπής με τις κυβερνητικές θέσεις και πολιτικές, θα πρέπει να στηρίξει τον υπουργό Εργασίας.

Προεδρική κάλυψη στον Εργασίας;

Το ερώτημα βεβαίως που αιωρείται είναι αν ο σημερινός Πρόεδρος, με βάση την πρακτική αντιμετώπισης των μεγάλων θεμάτων τα τελευταία 2,5 χρόνια Προεδρίας του, είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει με ρεαλισμό και όχι με βυζαντινολογίες ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο εξελίσσεται στις εργασιακές σχέσεις. Όπως δε διέρρεαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας οικονομικοί κύκλοι, με βάση την πρακτική της προεδρικής ευθυνοφοβίας, την ατολμία για ανάληψη ευθύνης σε άμεσες αποφάσεις επί σοβαρών θεμάτων -το παράδειγμα χειρισμού των εμπλεκομένων στην κρίση με την πυρκαγιά υπουργών είναι ενδεικτικό- το μόνο που μπορούσε να κάνει ο σημερινός Πρόεδρος είναι να κερδίσει χρόνο ώστε να προχωρήσει σε έναν ανασχηματισμό της κυβέρνησής του με ό,τι αυτό θα σημαίνει στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Μια τέτοια πιθανή εξέλιξη -σημείωναν οι ίδιοι κύκλοι- στην ουσία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αναδόμησης τον υπουργού Εργασίας. «Θα δοθεί επίσης η ευχέρεια αναβολής των συζητήσεων για τις εργασιακές σχέσεις και κυρίως για το επίμαχο θέμα της ΑΤΑ τουλάχιστον για ένα ακόμη δίμηνο», όπως σημείωναν στον «Π» συνδικαλιστικά στελέχη.