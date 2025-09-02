Αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ, αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης

Με ρηματική διακοίνωση η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε επισήμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικό υλικό, που είναι διαθέσιμο δωρεάν ή σε μειωμένες τιμές, στο πλαίσιο του Προγράμματος Excess Defense Articles, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Plus.

Σημείωσε πως την περασμένη εβδομάδα το Yπουργείο Άμυνας απέστειλε κατάλογο με το στρατιωτικό υλικό που ενδιαφέρεται να αποκτήσει και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η Kυβέρνηση των ΗΠΑ θα ανάψει το πράσινο φως.

Στη συνέντευξη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ανέφερε, επίσης, ότι η Κυβέρνηση εντατικοποιεί τις ενέργειες για συνεργασία με ξένες Κυβερνήσεις σε έργα που αφορούν την άμυνα, όπως είναι η αεροπορική βάση "Ανδρέας Παπαντρέου" και η Ναυτική Βάση "Ευάγγελος Φλωράκης", στο Μαρί.

Συγκεκριμένα, για την αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης υπάρχει ενδιαφέρον από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, ενώ για την αναβάθμιση της ναυτικής βάσης υπάρχει ενδιαφέρον από τη γαλλική Κυβέρνηση, είπε.

Σημείωσε πως γίνονται επαφές με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να υπάρξει και οικονομική ενίσχυση από πλευράς Κομισιόν για την ναυτική βάση, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιείται και από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, εξάλλου, ότι για να μπορεί να συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Safe για αμυντικό εξοπλισμό, η Τουρκία θα πρέπει να έχει αμυντική συμφωνία με την ΕΕ, κάτι που προϋποθέτει ομοφωνία στο Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπείται και η Κυπριακή Δημοκρατία.

ΚΥΠΕ