Ποια ονόματα παίζουν για το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ στις βουλευτικές εκλογές

Ονόματα με μεγάλη απήχηση στον κόσμο της Αριστεράς και τον προοδευτικό χώρο ευρύτερα ακούγονται για τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες. Βέβαια η ονοματολογία θα εμπλουτιστεί όταν θα αρχίσει η συζήτηση για τις βουλευτικές εκλογές στο ΑΚΕΛ και η εικόνα θα γίνει πιο ξεκάθαρη κατά το τέλος Σεπτεμβρίου όπου θα αρχίσει η συζήτηση στις ομάδες βάσης.

Λευκωσία

Στην επαρχία Λευκωσίας το ΑΚΕΛ κατέχει 6 από τις 20 έδρες και φαίνεται ότι θα δώσει σκληρή μάχη ώστε να μη χάσει καμία. Από τους 6 υφιστάμενους βουλευτές στη Λευκωσία θα επαναδιεκδήσουν έδρα οι Στέφανος Στεφάνου και Χρίστος Χριστοφίδης. Οι βουλευτές Άριστος Δαμιανού και Γιώργος Λουκαΐδης συμπληρώνουν τρίτη θητεία το 2026, ωστόσο έχουν δικαίωμα για μια μόνο επιπρόσθετη θητεία εάν το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή. Δεν θα επαναδιεκδικήσουν έδρα οι βουλευτές Άντρος Κυπριανού και Ειρήνη Χαραλαμπίδου και συνεπώς υπάρχει το περιθώριο για νέα πρόσωπα στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι έδρα αναμένεται να διεκδικήσει με αξιώσεις ο οικονομολόγος και επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ Χάρης Πολυκάρπου. Το γεγονός ότι είναι πολύ καλός γνώστης των θεμάτων οικονομίας τον καθιστά πολύτιμο για τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ. Πρόσφατα επανεκλέχθηκε στο Πολιτικό Γραφείο και εκλέχθηκε για πρώτη φορά στην Κεντρική Γραμματεία.

Η πολιτική άνοδος του κ. Πολυκάρπου στον κομματικό μηχανισμό είναι ραγδαία και από κάποιους θεωρείται ένα από τα φαβορί των βουλευτικών εκλογών που μπορεί να «κλέψει» την έδρα από τον βουλευτή Χρίστο Χριστοφίδη εάν τελικά το ΑΚΕΛ καταλήξει με πέντε έδρες στη Λευκωσία. Βέβαια, ο Χρίστος Χριστοφίδης είναι ένας δραστήριος βουλευτής, ο οποίος δίνει το παρών του σε πάρα πολλές τοπικές εκδηλώσεις και έχει πολλές πιθανότητες επανεκλογής. Στη Λευκωσία ακούγεται και το όνομα του πρώην γενικού διευθυντή υπουργείων Ανδρέα Ασσιώτη, ο οποίος είναι γενικός συντονιστής της Κοινωνικής Συμμαχίας και παρουσιάζει δυναμική.

Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η περίπτωση του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Μαρίνας Σάββα, η οποία κατάγεται από τη Λεμεσό και είναι ακόμη ανοικτή η συζήτηση σε ποια επαρχία θα διεκδικήσει έδρα. Πρόκειται για προβεβλημένο στέλεχος του ΑΚΕΛ με ισχυρή παρουσία στα ΜΜΕ.

Λεμεσός

Το ΑΚΕΛ κατέχει 3 από τις 12 κοινοβουλευτικές έδρες που αναλογούν στην επαρχία Λεμεσού. Από τους τρεις υφιστάμενους βουλευτές θα επαναδιεκδικήσει έδρα μόνο η Μαρίνα Νικολάου. Οι βουλευτές Κώστας Κώστα και Ανδρέας Καυκαλιάς συμπληρώνουν το όριο θητειών. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Κώστας Κώστα δεν μπορεί να επαναδιεκδικήσει επιπρόσθετη θητεία διότι δεν είναι μέλος του πολιτικού πυρήνα, όπως προβλέπει το καταστατικό για τη δυνατότητα μιας επιπρόσθετης θητείας. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο Ανδρέας Καυκαλιάς δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια επιπρόσθετη θητεία και άρα κενώνονται δύο έδρες.

Πάντως στη Λεμεσό ακούγονται τα ονόματα των δικηγόρων και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Αργεντούλας Ιωάννου και Φωτεινής Μιχαηλίδου Χρίστου, της εκπροσώπου Τύπου της Κοινωνικής Συμμαχίας Μέλανης Στέλιου, του δημοτικού συμβούλου Απόστολου Ψαρά και του Αντώνη Γεωργίου ο οποίος αφυπηρέτησε από τις τάξεις της Αστυνομίας..

Αμμόχωστος

Στην επαρχία Αμμοχώστου αναλογούν 11 βουλευτικές έδρες και το ΑΚΕΛ κατέχει 3. Φαίνεται μάλιστα ότι θα επαναδιεκδικήσουν και οι τρεις υφιστάμενοι βουλευτές, Γιώργος Κουκουμάς, Νίκος Κέττηρος και Γιαννάκης Γαβριήλ. Άγνωστες είναι οι προθέσεις του αντιδήμαρχου Αμμοχώστου Χρύσανθου Ζαννέτου, ο οποίος δεν είναι πλέον επαρχιακός γραμματέας Αμμοχώστου και άρα δικαιούται να διεκδικήσει βουλευτική έδρα με βάση το νέο καταστατικό του κόμματος. Ακούγεται επίσης το όνομα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Αθηνάς Ζάουρα, η οποία κατάγεται από οικογένεια με βαθιές ρίζες στο ΑΚΕΛ.

Άγνωστο παραμένει εάν θα αξιοποιηθεί η Άννα Θεολόγου, η οποία βρισκόταν στο επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη και στις ευρωεκλογές κατατάχθηκε δεύτερη ανάμεσα στους έξι υποψήφιους του ΑΚΕΛ. Αν και οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ενδεχομένως να μετοικήσει στο Λουξεμβούργο για οικογενειακούς λόγους.

Λάρνακα

Στη Λάρνακα αναλογούν 6 βουλευτικές έδρες και το ΑΚΕΛ κατέχει μία. Ο βουλευτής Αντρέας Πασιουρτίδης θα επαναδιεκδικήσει την έδρα, ενώ ακούγεται έντονα και το όνομα του πρώην ποδοσφαιριστή Πανίκου Ξιούρουπα, ο οποίος είναι μέλος της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Πάφος

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επαρχία Πάφου στην οποία αναλογούν 4 βουλευτικές έδρες και το ΑΚΕΛ κατέχει μία. Ο βουλευτής Βαλεντίνος Φακοντής θα επαναδιεκδικήσει την έδρα, ωστόσο ακούγεται και το όνομα του εκπαιδευτικού Γιώργου Γιαλλούρη. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο κ. Γιαλλούρης, ο οποίος διετέλεσε επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Πάφου, το σκέφτεται πολύ σοβαρά και προσεγγίζει άτομα για να εξετάσει τις πιθανότητες εκλογής του σε περίπτωση που αποφασίσει να κατέλθει ως υποψήφιος. Ακούγονται επίσης τα ονόματα του δημοτικού συμβούλου Κώστα Δίπλαρου και του μέλους της επαρχιακής του ΑΚΕΛ και της ΠΟΓΟ Πάφου Μαρίας Νικολάου.

Κερύνεια

Στην εκλογική περιφέρεια Κερύνειας που αναλογούν 3 βουλευτικές έδρες το ΑΚΕΛ κατέχει μια. Ο βουλευτής Χρίστος Χριστόφιας είναι γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας - Κερύνειας και άρα δεν δικαιούται να επαναδιεκδικήσει βουλευτική έδρα σύμφωνα με το νέο καταστατικό του κόμματος. Ωστόσο, συζητείται έντονα το όνομα της δικηγόρου Αλεξίας Κουντούρη.