Ο Ερχιουρμάν αποδομεί την «κυριαρχική ισότητα» του Τατάρ

Αυξάνονται οι προεκλογικοί ρυθμοί στα κατεχόμενα ενάμιση περίπου μήνα πριν την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Με βάση όλα τα στοιχεία, αλλά και τις διαρρέουσες μετρήσεις της κοινής γνώμης, είναι σαφές πως η αναμέτρηση του Ερσίν Τατάρ με τον Τουφάν Ερχιουρμάν της αντιπολίτευσης μάλλον βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού παρά το μικρό προβάδισμά που δίνεται στον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Ο ίδιος ο Τουφάν Ερχιουρμάν εμφανίζεται βέβαιος ότι οι «προεδρικές εκλογές» θα κριθούν από τον πρώτο γύρο με νίκη του ιδίου στην πλέον κρίσιμη αναμέτρηση μετά, όπως σημείωσε, από «πέντε χαμένα χρόνια». Από την άλλη, ωστόσο, με βάση τις εκτιμήσεις αλλά και τις πληροφορίες που διαθέτει ο τέως διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κόμματος του Λαού, Κουντρέτ Οζερσάι, η κούρσα για την τουρκοκυπριακή ηγεσία εξελίσσεται σε ένα απόλυτο ντέρμπι. Ο Οζερσάι επικαλείται εσωτερική δημοσκόπηση την οποία διεξήγαγε το κόμμα του στα τέλη Ιουλίου, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν μια μάχη «στήθος με στήθος» μεταξύ του νυν Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ και του ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο ίδιος, εν αντιθέσει με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, εκτίμησε ότι, αν δεν μεσολαβήσει κάποια σημαντική εξέλιξη, η εκλογή του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν θα κριθεί από τον πρώτο γύρο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους υποψηφίους τονίζοντας την ανάγκη να παρουσιάσουν ρεαλιστικά μηνύματα προς τον «λαό», αντί να καταφεύγουν σε «λαϊκίστικες υποσχέσεις και ρητορική».

Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως πως η αντιπολίτευση διά του υποψηφίου της συνεχίζει να πυροβολεί εφ' όλης της ύλης τον Ερσίν Τατάρ και για τα εσωτερικά ζητήματα και τα αδιέξοδα που βιώνει η κοινότητα αλλά και σε ζητήματα χειρισμών Τατάρ στο Κυπριακό.

Σε τηλεοπτική του συζήτηση, ο Τουφάν Ερχιουρμάν σημείωσε ότι η λύση δύο κρατών όπως την αποτυπώνει ο Τατάρ θα σημαίνει απώλεια όλων των δικαιωμάτων των Τ/Κ σε ολόκληρο το νησί. Τονίζει ακόμη ότι η ισότητα των δύο πλευρών υφίσταται μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και χάνεται αμέσως μετά την αποχώρηση από αυτό.

Περί «κυριαρχικής ισότητας»

Σε συνέντευξή του και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τουφάν Ερχιουρμάν αντέκρουσε τη θέση του Ερσίν Τατάρ περί «κυριαρχικής ισότητας», αναφέροντας ότι οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων έχουν μεν ισότιμο καθεστώς όταν κάθονται στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά η κατάσταση αλλάζει δραματικά εκτός αυτού.

«Μόλις σηκωθούμε από το τραπέζι, από τη μία πλευρά έχουμε τον Πρόεδρο ενός αναγνωρισμένου κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ και από την άλλη τον Πρόεδρο ενός μη αναγνωρισμένου κράτους. Η ισότητα στο διεθνές καθεστώς χάνεται», δήλωσε.

Ο κ. ΕρχιουρμΆν επανέλαβε ότι η πρόταση του κόμματός του για επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων βασίζεται σε αρχές των Ηνωμένων Εθνών: πολιτική ισότητα, χρονοδιαγράμματα, αποδοχή των ήδη επιτευχθέντων συγκλίσεων και η διασφάλιση ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν θα επιστρέψουν στο παρόν στάτους κβο σε περίπτωση που η ελληνοκυπριακή πλευρά εγκαταλείψει τις συνομιλίες.

Αναφορικά με τη σχέση του με την Άγκυρα, ο ηγέτης του ΡΤΚ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό πάντα διεξάγονταν και θα συνεχίσουν να διεξάγονται σε συνεννόηση με την Τουρκία.

«Η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη. Κανένας από τους τέσσερις προηγούμενους Προέδρους δεν διαπραγματεύτηκε χωρίς διαβούλευση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας. Οι διαδικασίες πάντα προχωρούσαν παράλληλα με την Τουρκία και έτσι θα συνεχίσουν», υποστήριξε.