Αντίδραση Γενικού Εισαγγελέα για αναφορές σε ανύπαρκτες υποθέσεις διαφθοράς

Την αντίδραση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, προκάλεσαν δημοσιεύματα που φέρουν το μέλος της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, Μάκη Κωνσταντινίδη, να δήλωσε σε συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ότι, «η Αρχή διαβίβασε τρεις υποθέσεις στη Νομική Υπηρεσία που αφορούσαν διαφθορά σε βάρος αστυνομικού (σ.σ. εννοώντας τον Μ. Κατσουνωτό) αλλά δεν προχώρησε καμία».

Τα εν λόγω δημοσιεύματα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη καθώς δεν ευσταθούν. Δεν διαβιβάστηκαν ποτέ τέτοιες υποθέσεις στη Νομική Υπηρεσία. Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Σαββίδης κάλεσε την Αρχή κατά της Διαφθοράς να τοποθετηθεί για τα όσα φέρεται να δήλωσε στη Βουλή το μέλος της, Μάκης Κωνσταντινίδης. «Καλώ την Αρχή κατά της Διαφθοράς να αναφέρει ποιες είναι οι τρεις υποθέσεις διαφθοράς που ολοκληρώθηκαν και απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία και δεν προχώρησε καμία. Σε περίπτωση που αυτά δεν λέχθηκαν, η Αρχή οφείλει να διευκρινίσει» έγραψε στην ανάρτηση του ο κ. Σαββίδης.