Με άρωμα Αποστόλου οι διεργασίες στο ΔΗΚΟ - Ξεκινά η συζήτηση για βουλευτικές

Με άρωμα Ανδρέα Αποστόλου ξεκίνησε η συζήτηση στο ΔΗΚΟ για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, ενημέρωσε περιληπτικά τα μέλη της Γραμματείας για τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις που πραγματοποιεί ο ίδιος με τον βουλευτή Λάρνακας με στόχο τη συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» δεν λήφθηκε ακόμα οποιαδήποτε απόφαση. Το όλο θέμα θα συζητηθεί στο Εκτελεστικό Γραφείο την επόμενη Τρίτη, όπου αναμένεται να καταθέσει τους λόγους της έντονης διαφωνίας του ο βουλευτής Χρίστος Ορφανίδης.

Γραμματεία

Την Τρίτη το απόγευμα συνεδρίασε η Γραμματεία του κόμματος για πρώτη φορά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ώστε να εξετάσει τα θέματα της επικαιρότητας και να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τις κομματικές διεργασίες των βουλευτικών εκλογών για κατάρτιση ψηφοδελτίων στις εκλογικές περιφέρειες.

Μέλος της Γραμματείας δήλωσε στον «Π» ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στα μεγάλα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη Βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση και η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Ανέφερε επίσης ότι τέθηκε το θέμα των βουλευτικών εκλογών και έγινε μια πρώτη ενημέρωση για τις μέχρι τώρα κινήσεις της ηγεσίας. Τα μέλη της Γραμματείας ενημερώθηκαν για το ενδεχόμενο της συνεργασίας με τον βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου στις εκλογές. Από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι δεν υπάρχει ακόμη οποιαδήποτε συμφωνία και πως ακόμη είναι υπό συζήτηση η μορφή της πολιτικής συνεργασίας. Κατά πόσο δηλαδή ο κ. Αποστόλου θα ενταχθεί στο ΔΗΚΟ ως κανονικό μέλος ή θα τοποθετηθεί στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας ως αριστίνδην. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το δεύτερο σενάριο είναι και το πιθανότερο.

Θετικό κλίμα

Κομματική πηγή δήλωσε στον «Π» ότι δεν υπάρχει αρνητικό κλίμα εντός του ΔΗΚΟ σε σχέση με την προσπάθεια του προέδρου του κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλου να συνάψει συμφωνία με τον βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου. Αντίθετα, επεσήμανε, η πλειοψηφία των κομματικών στελεχών αντιλαμβάνεται ότι ο κ. Παπαδόπουλος έχει την ευχέρεια, βάσει του καταστατικού, να επιλέξει τα πρόσωπα που θα κατέλθουν ως αριστίνδην υποψήφιοι του ΔΗΚΟ. Μάλιστα θεωρούν ότι πρέπει να καταρτιστούν ισχυρά ψηφοδέλτια σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές και πως η παρουσία του Ανδρέα Αποστόλου θα προσθέσει δυναμική στο ΔΗΚΟ.

Πάντως, σε δηλώσεις στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον «Πολίτη 107.6 & 97.6», ο πρόεδρος της επαρχιακής επιτροπής του ΔΗΚΟ Λάρνακας, Ντίνος Σκεπαρνίδης, χαρακτήρισε άσκοπες και επιβλαβείς τις δημόσιες τοποθετήσεις του βουλευτή Χρίστου Ορφανίδη στο θέμα Αποστόλου. Επεσήμανε δε ότι ο κ. Αποστόλου αποτελεί «μια καταξιωμένη, έντιμη και ικανή προσωπικότητα, με πλούσιο κοινωνικό έργο», τονίζοντας ότι έχει ευρεία αποδοχή στην τοπική κοινωνία της Λάρνακας και πως στο ΔΗΚΟ Λάρνακας υπήρξε ενθουσιώδης ανταπόκριση.

Ονοματολογία

Οι κομματικές διεργασίες για τις βουλευτικές εκλογές στο ΔΗΚΟ άρχισαν και ο στόχος είναι η ανακοίνωση των ψηφοδελτίων μέσα στον Δεκέμβρη. Μετά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου στις 9 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν επαφές και συνεδριάσεις σε όλη την Κύπρο. Θα πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις επαρχιακών και τοπικών επιτροπών και θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με τα ονόματα.

Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα επαναδιεκδικήσουν οι 8 από τους 9 σημερινούς βουλευτές του κόμματος. Ο βουλευτής Λεμεσού Παύλος Μυλωνάς είχε δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει βουλευτική έδρα. Στη Λευκωσία αναμένεται ότι θα επαναδιεκδικήσουν έδρα ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, η αναπληρώτρια πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και ο Χρύσης Παντελίδης. Στη Λεμεσό θα επαναδιεκδικήσει έδρα ο Πανίκος Λεωνίδου, στην Πάφο ο αντιπρόεδρος του κόμματος Χρύσανθος Σαββίδης και στην Αμμόχωστο οι Ζαχαρίας Κουλίας και Χρίστος Σενέκης. Στη Λάρνακα η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, αφού ακόμη δεν άνοιξε τα χαρτιά του ο βουλευτής Χρίστος Ορφανίδης και πλέον μπαίνει στην εξίσωση ο Ανδρέας Αποστόλου.

Στο ΔΗΚΟ ακούγεται και το όνομα του αντιπροέδρου Νεόφυτου Χαραλαμπίδη για την επαρχία Λεμεσού, του γενικού γραμματέα Γιώργου Σολωμού για την επαρχία Κερύνειας και του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Θεόδωρου Μανιταρά για την επαρχία Λάρνακας. Ακούγονται επίσης τα ονόματα ορισμένων μελών του Εκτελεστικού Γραφείου, όπως ο Χρίστος Ροδιάς, ο Ανδρέας Γεωργιάδης, ο Γιάννης Λαζάρου και ο Μάριος Παναγιώτου. Στα ψηφοδέλτια του ΔΗΚΟ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και τα ονόματα της προέδρου της ΓΟΔΗΚ Έλενας Παπαδοπούλου και της προέδρου της ΝΕΔΗΚ Αντωνίας Φράγκου.

Στα ψηφοδέλτια θα υπάρχουν υποψήφιοι που προέρχονται από το κόμμα Αλληλεγγύη το οποίο εντάχθηκε στο ΔΗΚΟ, όπως για παράδειγμα η Ελένη Θεοχάρους, ενώ δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν και ορισμένοι από τους υποψήφιους του κόμματος στις ευρωεκλογές, όπως ο καθηγητής Μοριακής Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δρ Λεόντιος Κωστρίκης και η πρώην έπαρχος Πάφου Μαίρη Λάμπρου.