Ορθή η θέση του Γεν. Εισαγγελέα, λέει η Αρχή κατά της Διαφθοράς - Τι διευκρινίζει για τα όσα ειπώθηκαν ενώπιον Βουλής

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς δίνει διευκρινίσεις, με σημερινή ανακοίνωσή της, για τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στην Επιτροπή Θεσμών και την ακόλουθως δημόσια τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη ότι ουδέποτε έλαβε τρεις «υποθέσεις διαφθοράς». Παραδέχεται ότι η θέση του κ. Σαββίδη είναι ορθή, εξηγεί όμως πως επρόκειτο για τρεις καταγγελίες που ερευνήθηκαν χωρίς να προκύψουν πράξεις διαφθοράς. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν άλλες παραβάσεις, για τις οποίες ζητήθηκε δίωξη μάρτυρα, κάτι με το οποίο ο Γενικός Εισαγγελέας διαφώνησε.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η Αρχή σημειώνει, πως δόθηκαν αριθμοί και τοποθετήσεις, ενώπιον της Βουλής [από το μέλος της Μάκης Κωνσταντινίδης] που προκάλεσαν σύγχυση, και γι’ αυτόν τον λόγο παραθέτει τα εξής:

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025, είχαν κατατεθεί 535 καταγγελίες στην Αρχή.

Ολοκληρώθηκε η εξέταση 273 εξ αυτών, είτε με απόρριψη στο προκαταρκτικό στάδιο λόγω αναρμοδιότητας ή ανεπαρκούς μαρτυρίας, είτε με έρευνα που δεν κατέληξε σε διαπίστωση πράξεων διαφθοράς.

Για 14 καταγγελίες διενεργήθηκαν έρευνες: έξι κατέληξαν χωρίς εντοπισμό διαφθοράς, δύο ολοκληρώθηκαν και τα πορίσματα βρίσκονται υπό μελέτη, τέσσερις είναι στη φάση σύνταξης τελικών εκθέσεων και δύο βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

«Ορθή η τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα»

Σε σχέση με τη δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα ότι δεν του έχουν αποσταλεί τρεις «υποθέσεις διαφθοράς», η Αρχή σημειώνει ότι η τοποθέτησή του είναι ορθή.

Όπως εξηγεί, σε τρεις έρευνες που δεν κατέληξαν σε πράξεις διαφθοράς, διαπιστώθηκε ωστόσο παραβίαση υποχρεώσεων μαρτύρων που είχαν κλητευθεί, με αποτέλεσμα η Αρχή να ζητήσει την ποινική δίωξη συγκεκριμένου προσώπου. Ο Γενικός Εισαγγελέας διαφώνησε, και το ζήτημα θεωρείται λήξαν μετά από σχετική ανακοίνωση της Αρχής τον Μάιο του 2024.

Η Αρχή καταλήγει ότι εντός Σεπτεμβρίου θα εκδοθούν λεπτομερείς ανακοινώσεις για δύο έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί, ενώ αναμένονται επιπλέον πορίσματα τους επόμενους δύο μήνες.