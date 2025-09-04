Τατάρ: Ο Ερχιουρμάν λαϊκίζει και εκμεταλλεύεται ανθρωπιστικά ζητήματα

Για διεξαγωγή «προεκλογικής» εκστρατείας από τον Τουφάν Ερχιουρμάν με βάση το λαϊκισμό και για συνειδητή εκμετάλλευση ανθρωπιστικών ζητημάτων για πολιτικό όφελος, έκανε λόγο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Κίπρις», ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι «όσοι νομίζουν ότι θα κερδίσουν τις εκλογές μέσω χειραγώγησης, εκμεταλλευόμενοι τα προβλήματα και τον περιορισμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού μας, θα απογοητευτούν» αναφερόμενος στο θέμα των παιδιών που γεννιούνται από μικτούς γάμους.

Ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι ο κ. Ερχιουρμάν καλλιεργεί σκοπίμως την «ψευδή εντύπωση» ότι η τουρκική πλευρά είναι αυτή που παρεμποδίζει την επίλυση του προβλήματος, χαρακτηρίζοντας τη στάση του «παραπλανητική από κάθε άποψη και υποδειγματική περίπτωση λαϊκισμού».

Αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο του δημοψηφίσματος για το Σχέδιο Ανάν, λέγοντας ότι μετά το «όχι» της ελληνοκυπριακής πλευράς, οι «ρατσιστικές και μεροληπτικές προσεγγίσεις» εντάθηκαν, κατά τον ισχυρισμό του. Όπως είπε, «ο ίδιος ο υποψήφιος του ΡΤΚ συμμετείχε τότε στην ομάδα του τότε προέδρου Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Πρέπει να ρωτήσουμε, τι έκανε άραγε ο ίδιος τότε για αυτό το θέμα; Τι έκανε ο πολιτικός χώρος στον οποίο ανήκε;».

Ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη «απομόνωση» είναι αποτέλεσμα της στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς και ότι οι υποσχέσεις της διεθνούς κοινότητας προς τους Τουρκοκύπριους δεν τηρήθηκαν ποτέ.

«Ό,τι είπα χθες, το ίδιο ακριβώς λέω και σήμερα. Δεν λέω “ναι” σε κάτι για το οποίο είπα “όχι” χθες, απλώς και μόνο για να κερδίσω τρεις ψήφους παραπάνω. Σε όλη την πολιτική μου ζωή αγωνίστηκα για να κερδίσει ο λαός μας τα δικαιώματα που πηγάζουν από την ίδια του την ύπαρξη», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ