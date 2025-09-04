«Καμία διαφορά με την Αθήνα» για το καλώδιο διασύνδεσης, λέει ο Λετυμπιώτης - Τι ανέφερε για Μάκη Κεραυνό και ΠτΔ

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά με την Ελληνική Κυβέρνηση στο ζήτημα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας, διαβεβαίωσε χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο. Το έργο, γνωστό ως Great Sea Interconnector, έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο έντονης δημόσιας συζήτησης, τόσο για τη βιωσιμότητά του όσο και για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα γύρω από τον τρόπο υλοποίησής του.

Στρατηγικής σημασίας αλλά με προϋποθέσεις

«Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία», τόνισε ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι η βιωσιμότητά του εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης, δηλαδή ο ΑΔΜΗΕ. «Αναμένουμε την υλοποίηση αυτών των προϋποθέσεων», είπε, διευκρινίζοντας ότι η Κυβέρνηση επιθυμεί να προχωρήσει το έργο, το οποίο είναι καθοριστικό για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής αλλά και της ΕΕ.

Όσον αφορά την αποκάλυψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά το έργο, μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες» για το αντικείμενο της έρευνας, αλλά ξεκαθάρισε πως η Λευκωσία θεωρεί σημαντικό να διαλυθούν «οι όποιες σκιές» και να ολοκληρωθεί η διαδικασία το ταχύτερο. «Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι καταγγελίες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα κοινοποιηθεί εκτός της ίδιας της Εισαγγελίας.

Ενιαία κυβερνητική θέση

Ερωτηθείς για τη φερόμενη διαφορά μεταξύ της θέσης του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι «η θέση της Κυβέρνησης είναι ενιαία». Όπως είπε, «η βιωσιμότητα του έργου εξαρτάται από την υλοποίηση των προϋποθέσεων από τον φορέα υλοποίησης» και δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ Προεδρικού και υπουργών.

Καμία ένταση με την Αθήνα

Σε σχέση με δημοσιεύματα περί έντασης Λευκωσίας – Αθηνών, ο Εκπρόσωπος υπήρξε κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει καμία διαφορά με την Ελληνική Κυβέρνηση. Οι επαφές είναι τακτικές και εδράζονται στη διαχρονική ειλικρίνεια». Σχολιάζοντας τίτλους του ελληνικού Τύπου ότι η Κύπρος «τραβά το καλώδιο από την πρίζα», απάντησε: «Κανείς δεν τραβά το καλώδιο από την πρίζα».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν μπορεί να απαντήσει εκ μέρους της Αθήνας, ωστόσο υπενθύμισε ότι ο μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ είναι το ελληνικό κράτος. «Φορέας υλοποίησης είναι ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος έχει τις δικές του διαδικασίες», είπε χαρακτηριστικά.

Η μεγάλη εικόνα

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι το έργο έχει πίσω του μια δεκαπενταετή πορεία σχεδιασμού και προετοιμασίας, έχοντας εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Είναι ένα έργο πολύπλοκο, με στρατηγική και γεωπολιτική σημασία, που αναγνωρίζουμε όλοι», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος το αντιμετωπίζει με «νηφαλιότητα και δέουσα επιμέλεια».

Εποικισμός στα κατεχόμενα

Πέραν του ζητήματος της διασύνδεσης, ο Εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει πληροφορίες για νέα προσπάθεια εποικισμού από την Τουρκία μέσω ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών στα κατεχόμενα. «Παρακολουθούμε διαρκώς κάθε τέτοια ενέργεια», είπε, σημειώνοντας ότι ο παράνομος εποικισμός και ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί από το διεθνές δίκαιο. «Γίνονται όλα τα απαραίτητα διαβήματα, συχνά εκτός δημοσιότητας, γιατί αυτό επιβάλλει η ενεργή διπλωματία», κατέληξε.