Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έρευνα για το έργο του Great Sea Interconnector

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δήλωσε ότι το γραφείο «μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει την έρευνα που είναι σε εξέλιξη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), λέει ωστόσο ότι δεν θα δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν «προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τη Νομική Υπηρεσία ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας» πρόσθεσε.

Ανέφερε τέλος ότι οποιαδήποτε δημόσια πληροφορία σχετικά με τις έρευνες που διεξάγει, θα δίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον θα έχει κάτι να πει σχετικά με οποιαδήποτε από τις έρευνές της.

ΚΥΠΕ

