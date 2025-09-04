Στέφανος Στεφάνου για GSI: Πρέπει να απαντήσει ο Πρόεδρος επιτέλους και όχι να ρίχνει την μπάλα των ευθυνών αλλού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να απαντήσει για την ηλεκτρική διασύνδεση και να μην ρίχνει τις ευθύνες αλλού, αναφέρει, σε δήλωση του, ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

«Αντί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να χτυπά τα ρέστα του και να προσπαθεί να μετακυλήσει τις ευθύνες που έχει η δική του Κυβέρνηση σε ένα θέμα που χειρίστηκε αποκλειστικά αυτή, ας απαντήσει επιτέλους: Τι προνοεί η συμφωνία που υπέγραψε μαζί με την ελληνική Κυβέρνηση για την καταβολή των 125 εκατομμυρίων ευρώ για τον GSI; Ποιες άλλες δεσμεύσεις ανέλαβε η Κυβέρνησή του για το πολυδάπανο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης; Γιατί η Κυβέρνησή του, αποκρύβει το πόρισμα των ξένων εμπειρογνωμόνων που εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του έργου; Και τελικά ποια είναι η σχέση της Κυβέρνησης του για τον GSI; Αυτή του Υπουργού Οικονομικών που λέει ότι το έργο δεν πρέπει να γίνει γιατί δεν είναι βιώσιμο ή του Υπουργού Ενέργειας που λέει ότι το έργο προχωρεί κανονικά;» λέει.

Σε αυτά, αναφέρει ο κ. Στεφάνου, «πρέπει να απαντήσει ο Πρόεδρος επιτέλους και όχι να ρίχνει την μπάλα των ευθυνών αλλού».

«Εμείς εκφράζουμε την ανησυχία μας γιατί τα δεδομένα είναι ανησυχητικά. Το έργο δεν θα γίνει αλλά τελικά οι φορολογούμενοι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη τους», καταλήγει ο κ. Στεφάνου, στη δήλωση του.

ΚΥΠΕ