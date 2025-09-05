Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΔΗΣΥ: Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα της Τίνας Παύλου για τη Λευκωσία (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε σήμερα την υποψηφιότητα της Τίνας Παύλου ως αριστίνδην για τη Λευκωσία.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε σήμερα την υποψηφιότητα της Τίνας Παύλου ως αριστίνδην για τη Λευκωσία. 

Σε ανακοίνωσή της επισήμανε ότι η κ. Παύλου «δεν χρειάζεται συστάσεις», καθώς έχει αφιερώσει τη ζωή της στην κοινωνική προσφορά μέσα από την Αγία Σκέπη, στηρίζοντας ευάλωτες ομάδες και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία της Παράταξης την κ. Τίνα Παύλου, Κλινική Διευθύντρια της Αγίας Σκέπης, στην οποία πρότεινε να είναι αριστίνδην υποψήφια στην Επαρχία Λευκωσίας.

«Η Τίνα Παύλου δεν χρειάζεται συστάσεις», σημείωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και πρόσθεσε ότι τη γνωρίζουν όλοι από το έργο και τη δράση της.

«Αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα για τον άνθρωπο, στην πρώτη γραμμή. Μέσα από την Αγία Σκέπη, έδωσε ελπίδα και πίστη εκεί όπου υπήρχε απόγνωση και εξάρτηση. Και το έκανε πάντοτε με σεμνότητα και ενσυναίσθηση. Η εμπειρία της και η βαθιά γνώση των κοινωνικών προβλημάτων την καθιστούν για μας πολύτιμη συνεργάτιδα στην κοινή μας προσπάθεια για ισότητα, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη», υπογράμμισε μεταξύ άλλων η κ. Δημητρίου.

Από την πλευρά της η κ. Παύλου, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την τιμητική όπως είπε πρόταση, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα που να μην έχει τη λύση του.

«Νιώθω ότι πάνω από όλα είναι η πρόληψη που δεν αφήνει τον άνθρωπο να οδηγείται σε αδιέξοδα. Αυτή η ευκαιρία που μου δίνεται είναι για μένα ο τρόπος να γίνω η φωνή σε πολύ περισσότερους ανθρώπους ώστε να μεταφέρω τις αγωνίες τους, τις ελπίδες τους και ότι χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος, οι συμπολίτες μας, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων», τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Παύλου.

