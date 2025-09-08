Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ξεκαθάρισμα θέσης για τον GSI ζητεί ο Κυριάκος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Φωτογραφία αρχείου

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε την κυπριακή κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και να δείξει έμπρακτα ότι στηρίζει το έργο. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η καταβολή των €25 εκατ. προς τον ΑΔΜΗΕ είναι όρος για να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια του σχεδιασμού

Το μπαλάκι που πέταξε την περασμένη εβδομάδα προς τον ΑΔΜΗΕ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, κάνοντας λόγο για υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει ο φορέας υλοποίησης του «Great Sea Interconector», το σήκωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και το πέταξε πίσω στη Λευκωσία ζητώντας από την κυπριακή κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της (δηλαδή την απόδοση των 25 εκατ. ευρώ για δαπάνες εκτέλεσης του έργου κατά το 2025) και να δείξει ότι στ...

