Ξεκαθάρισμα θέσης για τον GSI ζητεί ο Κυριάκος
Φωτογραφία αρχείου
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε την κυπριακή κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και να δείξει έμπρακτα ότι στηρίζει το έργο. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η καταβολή των €25 εκατ. προς τον ΑΔΜΗΕ είναι όρος για να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια του σχεδιασμού
