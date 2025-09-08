Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο αρχίζει σήμερα ο ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο κ. Μπερσέ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σήμερα Δευτέρα στις 10.45 π.μ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, αρχίζει σήμερα διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα μεταβούν στο Δημαρχείο Λευκωσίας από όπου θα περιηγηθούν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Ακολούθως, κ. Μπερσέ θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου.

Η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), η επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η κρίση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΣτΕ. Κατά την επίσκεψη αναμένεται να υπογραμμιστεί και η δέσμευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στον διάλογο, τη συμφιλίωση και την ειρηνική επίλυση μακροχρόνιων διαιρέσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣτΕ.

ΚΥΠΕ

