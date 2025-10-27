Δήμοι σε αναβρασμό: Νέα σύσκεψη σήμερα με ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης δυναμικών μέτρων

Σε κρίσιμη σύσκεψη προχωρά σήμερα η Ένωση Δήμων Κύπρου, με ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης δυναμικών μέτρων για την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων.

Η συνάντηση, που συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, στις 12 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Λατσιών-Γερίου, με τη συμμετοχή όλων των Δημάρχων και Δημοτικών Γραμματέων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν τα σοβαρά οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, τα οποία, παρά τις προεδρικές εξαγγελίες, παραμένουν χωρίς ουσιαστική επίλυση, λόγω καθυστερήσεων και ασαφειών από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στη σύσκεψη θα εξεταστούν, επίσης, εισηγήσεις για τη λήψη δραστικών μέτρων, με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και του κύρους του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.