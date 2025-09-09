Όλα τα ονόματα που διεκδικούν θέση στα ψηφοδέλτια του ΔΗΣΥ - Η εικόνα σε όλες τις επαρχίες

Σε ρυθμούς εκλογών μπαίνει για τα καλά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο οποίος ολοκλήρωσε σήμερα τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων σε όλες τις επαρχίες. Στις δύο μεγάλες εκλογικές περιφέρειες το ενδιαφέρον υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων στα ψηφοδέλτια και άρα ενδεχομένως να στηθούν εσωκομματικές κάλπες. Ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά, αφού δεν αποκλείεται να αποσυρθούν ορισμένες υποψηφιότητες πριν τη διενέργεια εσωκομματικών εκλογών και να προστεθούν νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων στον ΔΗΣΥ παραμένει ανοικτή επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο αριθμός των εδρών σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Η τελευταία αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου έδειξε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μεταφοράς μιας έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο. Ο τελικός αριθμός των εδρών της κάθε επαρχίας θα καθοριστεί με βάση τον εκλογικό κατάλογο της 2ας Οκτωβρίου. Μόνο τότε θα μπορέσει ο ΔΗΣΥ να κλειδώσει τα ψηφοδέλτια του και να προβεί σε τελικές ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό του κόμματος πραγματοποιεί έλεγχο για τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και κατά πόσον ικανοποιούνται άλλα κριτήρια όπως οι ποσοστώσεις για την ικανοποιητική συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια της κάθε επαρχίας.

Λευκωσία

Σήμερα Τρίτη πραγματοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και φαίνεται ότι υπάρχουν 21 υποψήφιοι στην πρωτεύουσα. Στην επαρχία Λευκωσία αναλογούν 20 βουλευτικές έδρες και συνεπώς ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να καταρτίσει ψηφοδέλτιο με 20 πρόσωπα. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή στον αριθμό των εδρών και δεν αποσυρθούν ορισμένοι από τους υποψήφιους, τότε ο ΔΗΣΥ θα οδηγηθεί σε εσωκομματικές εκλογές.

Στους 21 υποψήφιους συμπεριλαμβάνονται οι δύο αριστίνδην που ανακοίνωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για τον πρώην υπαρχηγό Αστυνομίας Δημήτρης Δημητρίου και την κλινική διευθύντρια της Αγίας Σκέπης και μέλος του Συμβουλίου Παρακολούθησης κυβερνητικού έργου Τίνα Παύλου. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι υφιστάμενοι βουλευτές Δημήτρης Δημητρίου και Σάβια Ορφανίδου οι οποίοι υπέβαλαν υποψηφιότητα χθες. Υπενθυμίζεται ότι οι Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκος Τορναρίτης και Χάρης Γεωργιάδης δεν επαναδιεκδικούν έδρα στη Βουλή.

Από τη σημερινή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων διαφάνηκε ότι διεκδικούν θέση στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία ακόμη 17 πρόσωπα. Ανάμεσα τους βρίσκονται τρεις πρώην υπουργοί του Νίκου Αναστασιάδη, που είναι οι Γιώργος Παμπορίδης, Αναστασία Ανθούση και Χαράλαμπος Πετρίδης. Επίσης, υπάρχουν τα ονόματα του αντιδήμαρχου Αγλαντζιάς Ανδρέας Κωνσταντίνου, της δικηγόρου και πρόεδρου του ΚΟΑΓ Έλενας Κούσιου, του μέλους του Πολιτικού Γραφείου και οικονομολόγου Μάριου Ηλία, του μέλους του Πολιτικού Γραφείου Πόλυ Κουρουσίδη, του γιατρού Νεόφυτου Ζαμπά, του υπεύθυνου Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του ΔΗΣΥ Κώστα Γαβριηλίδη, του μέλους του Πολιτικού Γραφείου Χρήστου Πάλλη, του δημοσιογράφου Γιώργου Χρυσάνθους, του κοινοτάρχη Κοκκινοτριμιθιάς Χριστάκη Μελετιέ, του ηθοποιού Χριστόφορου Χριστοφόρου, του ανώτερου λειτουργού του ΚΕΒΕ Ζαχαρία Μανιταρά, του επαρχιακού οργανωτικού Κωνσταντίνου Μούντουκου, του Θεόδωρου Τσάτσου και του νομικού Ανδρέα Καράμανου.

Λεμεσός

Στη Λεμεσό αναλογούν 12 βουλευτικές έδρες και άρα ο ΔΗΣΥ πρέπει να καταρτίσει ψηφοδέλτιο με 12 πρόσωπα. Ωστόσο από τη σημερινή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων διαφάνηκε ότι υπάρχουν 14 ενδιαφερόμενοι. Άρα θα στηθούν εσωκομματικές κάλπες και στη Λεμεσό, εκτός εάν δύο από τους ενδιαφερόμενους αποσύρουν την υποψηφιότητα τους.

Κοινοβουλευτική έδρα στη Λεμεσό επαναδιεκδικούν οι βουλευτές Νίκος Σύκας και Φωτεινή Τσιρίδου, ενώ έχουν ανακοινωθεί δύο αριστίνδην υποψήφιοι που είναι ο προπονητής καλαθόσφαιρας Μιχάλης Κουνούνης και η εκπαιδευτικός Αγγελική Ριαλά. Υποψηφιότητα υπέβαλαν ακόμη 12 πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο γραμματέας του Παναγροτικού Συνδέσμου Λεμεσού Γιώργος Καραϊσκάκης, ο οποίος είναι διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Ευθύμιου Δίπλαρου, ο διεθνολόγος Αντώνης Στυλιανού, ο πρώην βουλευτής Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο πρώην υπουργός Τίμης Ευθυμίου, ο κοινοτάρχης Αγρού Αντώνης Τσολάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μιχάλης Φελλάς και Ανδρέας Νικολάου, ο κοινοτάρχης Απαισιάς Λευτέρης Περικλή, ο ακαδημαϊκός Ονισήφορος Ιορδάνους και ο Λευτέρης Τσιάκκιρος.

Λάρνακα

Στη Λάρνακα αναλογούν 6 βουλευτικές έδρες και ο ΔΗΣΥ πρέπει να καταρτίσει ψηφοδέλτιο με τον αντίστοιχο αριθμό προσώπων. Μέχρι στιγμής υπάρχουν οι υποψηφιότητες της προέδρου του κόμματος Αννίτας Δημητρίου, του βουλευτή Πρόδρομους Αλαμπρίτη και της Άνδρεας Μανώλη. Άρα απομένουν δύο κενές θέσεις και φαίνεται ότι θα καταβληθούν προσπάθειες από την ηγεσία του κόμματος για εξεύρεση δύο ακόμη υποψηφίων.

Αμμόχωστος

Στην Αμμόχωστο αναλογούν 11 βουλευτικές έδρες και άρα αντίστοιχο πρέπει να είναι και ο αριθμός των υποψηφίων του ΔΗΣΥ. Η σημερινή διαδικασία έδειξε ότι δεν θα στηθούν εσωκομματικές κάλπες στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Ήδη ανακοινώθηκε το όνομα του ταξίαρχου εν αποστρατεία Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην υποψήφιος στη συγκεκριμένη επαρχία και επαναδιεκδικούν έδρα οι βουλευτές Νίκος Γεωργίου και Γιώργος Κάρουλλας. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ονούφριος Κουλλά ξεκαθάρισε ότι δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία. Σήμερα υπέβαλαν υποψηφιότητα οι Γιώργος Χατζηγεωργίου (διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου της Αννίτας Δημητρίου), Γιώργος Λυσανδρίδης (πρόεδρος της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων), Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη (συνεργάτιδα του ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά), Παύλος Λιασίδης (Ομάδα Ενέργειας ΔΗΣΥ), Παναγιώτης Μαούρης (αναπληρωτής γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου), Ανδρέας Σιάμμαρος, Δημήτρης Κουμής (πρώην διαιτητής) και Μιχαήλ Χρίστος.

Πάφος

Στην εκλογική περιφέρεια της Πάφου αναλογούν 4 βουλευτικές έδρες και φαίνεται ότι ο ΔΗΣΥ έχει συμπληρώσει τον αριθμό. Σήμερα υποβλήθηκαν 4 υποψηφιότητες στην Πάφο. Επαναδιεκδικεί έδρα ο βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος και υπέβαλαν υποψηφιότητα οι Νικολέττα (νομικός), Σωτήρης Κουππάρης (αντιδήμαρχος Δρούσειας) και Γιώργου Θεοδοσίου (γιατρός).

Κερύνεια

Συμπληρώθηκε το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ και στην επαρχία Κερύνειας όπου αναλογούν τρεις έδρες. Σήμερα υπέβαλαν υποψηφιότητα οι Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν (βουλεύτρια), Δήμος Γεωργιάδης (πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ) και Βασίλης Κουμέττος (κοινοβουλευτικός συνεργάτης του αντιπροσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή).