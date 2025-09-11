Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Αντόνιο Κόστα - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη για την πράσινη ατζέντα

Στις προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για περισσότερη ενίσχυση της βοήθειας της ΕΕ στην μεγάλη προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, το βράδυ της Πέμπτης, σημειώνοντας παράλληλα ότι την προσεχή Δευτέρα θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος θα επισκεφθεί την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλούσε κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου του Δήμου Αραδίππου.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία θα κληθεί στο πλαίσιο της Προεδρίας της να διαχειριστεί το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και μέσα σε αυτό και το Ταμείο Συνοχής», ανέφερε.

Είνα, πρόσθεσε, «μια από τις βασικές μας προτεραιότητες, έτσι ώστε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο η βοήθεια της ΕΕ στη συγκεκριμένη μεγάλη προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση και την προσεχή Δευτέρα θα είναι στην Κύπρο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι ο σχεδιασμός για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ΕΕ».

Στόχος και επιδίωξη μας είναι η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κατ’ επέκταση ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όλης της Κύπρου, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η Πολιτεία στηρίζει και προωθεί πρωτοβουλίες για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.

Πρόσθεσε ότι «η σημερινή ημέρα, αποτελεί ορόσημο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, καθώς αποδεικνύει στην πράξη ότι οι τοπικές Αρχές, μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση της χώρας μας, συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για το 2030. Με τη λειτουργία του, η Αραδίππου γίνεται ο πρώτος Δήμος της Κύπρου που αποκτά το δικό του φωτοβολταϊκό πάρκο».

Πρόκειται, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «για μια σημαντικότατη ενεργειακή υποδομή, η οποία παρέχει τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέλη, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος του Δήμου και ενισχύοντας την ενεργειακή του αυτάρκεια».

Σημείωσε ότι «ταυτόχρονα, και θέλουμε να αξιοποιήσουμε το παράδειγμα του Δήμου, καθιστά την Αραδίππου πρότυπο για την πράσινη ανάπτυξη, στέλνοντας μήνυμα σε όλους τους Δήμους της Κύπρου ότι η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι και εφικτή, αλλά είναι και επωφελής για την τοπική κοινωνία και την οικονομία».

Αναφερόμενος στο έργο είπε ότι «συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης πως «τέτοια έργα όπως αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα «ανοίγουν νέους ορίζοντες και δημιουργούν ευκαιρίες για καινοτομία και συμμετοχικότητα. Μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας, όπου οι δημότες δεν θα είναι απλοί καταναλωτές ενέργειας, αλλά ενεργοί συμμέτοχοι στη διαδικασία παραγωγής, διαχείρισης και διανομής καθαρής ενέργειας».

Σημείωσε ακόμα ότι «μέσα από μια τέτοια ενεργειακή κοινότητα, ενεργειακή συνεργασία, ενισχύεται, ανάμεσα σε πολλά άλλα, το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τους πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και, παράλληλα, να συμμετέχουν ενεργά σε συλλογικές δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης».

Επιπλέον πρόσθεσε «η ενεργειακή κοινότητα προσφέρει τη δυνατότητα για ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα καθαρής ενέργειας, τεχνολογικής καινοτομίας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην ενεργειακή μετάβαση που αποτελεί για όλους μας προτεραιότητα».

Σίγουρα, ανέφερε «η κεντρική Κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία από μόνη της δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους αυτούς. Ως Πολιτεία, στηρίζουμε και προωθούμε τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως πράξαμε πρόσφατα με το πρωτοποριακό έργο που αποφασίσαμε ως Κυβέρνηση, για την Πρώτη Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου, που υλοποιείται στην περιοχή της Τηλλυρίας».

Μέσα από μια τέτοια πρωτοβουλία, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «προωθούνται δράσεις για ενεργειακή αυτονομία των νοικοκυριών, ορθολογική διαχείριση αποβλήτων – προσεγγίζουμε το θέμα μέσα από μια ολιστική προσέγγιση αγγίζοντας όλα τα θέματα - ενίσχυση της βιοποικιλότητας, εγκατάσταση σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Στόχος και επιδίωξή μας είναι η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κατ’ επέκταση ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όλης της Κύπρου», ανέφερε.

ΚΥΠΕ