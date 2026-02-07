Φόβος και τρόμος από τη δράση της εγκληματικής ομάδας στη Λάρνακα - Έβαζε πιστόλι στο στόμα θυμάτων και τα απειλούσε

Τον φόβο και τρόμο φαίνεται πως προκαλούσε η δράση συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας στη Λάρνακα, η οποία επιδιδόταν συστηματικά στην παροχή προστασίας νυχτερινών κέντρων έναντι αδρής αμοιβής.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας σε σχέση με την περίπτωση του 48χρονου υπόδικου (με κυπριακή υπηκοότητα, αλλά με καταγωγή από τρίτη χώρα), ο οποίος κρατείται για το αιματηρό επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου έξω από τον κεντρικό αστυνομικό σταθμό της πόλης, προχώρησαν εις βάθος και όσα ήλθαν στην επιφάνεια είναι άκρως τρομακτικά και σοκαριστικά.

Ο 48χρονος, μαζί με ακόμα ένα πρόσωπο ηλικίας 27 χρόνων, αραβικής καταγωγής, οδηγήθηκαν το Σάββατο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου και προφυλακίστηκαν για περίοδο οκτώ ημερών. Εναντίον τους εξετάζονται πολύ σοβαρά αδικήματα, όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, απαγωγή, βασανισμό, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου και μαχαιροφορία. Για τις υπό διερεύνηση υποθέσεις καταζητείται ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο φέρεται να είχε εμπλοκή και στο επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου, κατά το οποίο έπεσαν και πυροβολισμοί.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία προφυλάκισης των υπόπτων, στα δύο κινητά τηλέφωνα του 48χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο «αρχηγός» της παράνομης ομάδας που κατά το επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου ζήτησε χρήματα από επιχειρηματία της λεωφόρου Γρ. Αυξεντίου για παροχή προστασίας, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός βίντεο και φωτογραφιών, που δείχνουν συνολικά εφτά άτομα να βασανίζονται βάναυσα.

Η κακοποίηση των προσώπων λαμβάνει χώρα σε καζίνο της Πύλας, το οποίο φαίνεται να συνδέεται με τον 48χρονο. Σύμφωνα πάντα με τα όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, στα βίντεο φαίνονται επτά πρόσωπα να βρίσκονται σε χώρο του καζίνου χωρίς τη θέλησή τους και ο 48χρονος, μαζί με το καταζητούμενο πρόσωπο, φαίνεται να τα κτυπούν στο πρόσωπο προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Σε κάποια βίντεο ο 48χρονος φαίνεται να κρατά πιστόλι και σε δύο περιπτώσεις το βάζει στο στόμα θυμάτων, που κρατούνταν χωρίς τη θέλησή τους στο χώρο του καζίνου. Οι βασανισμοί των προσώπων φέρεται να έγιναν σε διαφορετικές ημερομηνίες κατά το 2025.

Απάνθρωπη μεταχείριση

Σ’ ένα βίντεο που εντοπίστηκε στο κινητό του 48χρονου, διάρκειας 58 δευτερολέπτων, φαίνεται το θύμα να κάθεται σε καναπέ και να φέρει κτυπήματα στο κεφάλι και να έχει πρησμένο το ένα μάτι. Ο 48χρονος φέρεται να τον γρονθοκοπεί στο κεφάλι, να τον βρίζει και να τον φτύνει. Σε κάποια στιγμή, το κοντό παντελόνι του θύματος δείχνει να είναι βρεγμένο, αφού φαίνεται να ούρησε κατά τη διάρκεια του βασανισμού του. Σε άλλο βίντεο, το ίδιο θύμα φαίνεται να δέχεται κτύπημα στο κεφάλι από λεπίδα μαχαιριού που κρατούσε ο 48χρονος, ενώ βασανίζεται βάναυσα με τρόπους που σοκάρουν. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, ο 48χονος ακούγεται να λέει να κάψουν τα γεννητικά όργανα του θύματος… Σε άλλο βίντεο, το θύμα φαίνεται να κλαίει γοερά και να πέφτει από την καρέκλα εξαιτίας των κτυπημάτων που δέχθηκε. Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, σε κάποια βίντεο ο 48χρονος φαίνεται να βάζει πιστόλι στο στόμα θυμάτων και να τα ρωτά πότε θα ξοφλήσουν, να ακονίζει μαχαίρια και να απειλεί, να φτύνει και να κτυπά άτομα με λεπίδες και με ζώνες, την ώρα που τα θύματα αιμορραγούσαν και τον εκλιπαρούσαν να σταματήσει τα χτυπήματα.