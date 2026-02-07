Διορία μέχρι τον Ιούνιο έδωσαν οι ΗΠΑ σε Ρωσία και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν τα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στα μέρη ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή (6/2), τα οποία δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο (7/2) όπως αναφέρει το Associated Press.

«Και λένε ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο. Και θα κάνουν τα πάντα για να τερματίσουν τον πόλεμο. Και θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι η χώρα του δεν θα δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνάπτουν συμφωνίες με τη Ρωσία σχετικά με την ουκρανική κυριαρχία, εκτός εάν εμπλακεί και το Κίεβο.

Ακόμη αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν να διεξαχθεί ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα στη χώρα τους για πρώτη φορά, πιθανώς στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», υπογράμμισε.

Η τελευταία προθεσμία έρχεται μετά τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες δεν οδήγησαν σε καμία πρόοδο, καθώς τα αντιμαχόμενα μέρη προσκολλώνται σε αμοιβαία αποκλειόμενες απαιτήσεις. Η Ρωσία πιέζει την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου οι μάχες παραμένουν έντονες - μια προϋπόθεση που το Κίεβο λέει ότι δεν θα αποδεχτεί ποτέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγούμενα δημοσιεύματα ήθελαν τις ΗΠΑ να έχουν βάλει ως στόχος την επίτευξη για τον τερματισμό του πολέμου τον Μάρτιο ενώ και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών.

Υπήρξαν «πολύ καλές συνομιλίες σε σχέση με Ρωσία-Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει», είπε ο χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να επικεντρωθεί περισσότερο στις εσωτερικές υποθέσεις καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, πράγμα που σημαίνει ότι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θα έχουν λιγότερο χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο να δαπανήσουν για τη σφράγιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ανέφεραν δύο πηγές.

Η αποκάλυψη για τη διορία έγινε ενώ οι Ρώσοι συνεχίζουν να σφυροκοπούν στόχους στην Ουκρανία. Τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και περίπου 40 πυραύλους με στόχο τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα.

«Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να διαλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά διαλέγει νέα πλήγματα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

