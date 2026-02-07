Μετρούν αντίστροφα για το λεμεσιανό καρναβάλι - Το «βιογραφικό» της βασίλισσας

Την ερχόμενη Πέμπτη, Τσικνοπέμπτη, θα ξεκινήσει και φέτος το λεμεσιανό καρναβάλι, με τις προετοιμασίες όλων των εμπλεκομένων να είναι πυρετώδεις. Τόσο ο Δήμος Λεμεσού όσο και οι ιδιώτες ετοιμάζονται για τους φετινούς εορτασμούς, υποσχόμενοι ξέφρενο γλέντι, μουσικές και σάτιρα, ενώ το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων του λεμεσιανού καρναβαλιού είναι φέτος πιο αναβαθμισμένο από ποτέ. Τα «κλειδιά» της πόλης θα αναλάβει στις 12 Φεβρουαρίου, δηλαδή την Τσικνοπέμπτη, η φετινή βασίλισσα του λεμεσιανού καρναβαλιού, Αμαρυλλίς Κυριάκου, γνωστή «φιγούρα» του λεμεσιανού καρναβαλιού, με χρόνια συμμετοχής στο καρναβάλι της πόλης. Φέτος η βασίλισσα θα έχει τον τίτλο της «Βασίλισσας του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού».

Αποκορύφωμα των εορτασμών η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση που για φέτος είναι προγραμματισμένη την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Μία βδομάδα πριν, την Κυριακή 15/02, θα πραγματοποιηθεί η παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση.

Το πρόγραμμα του 10ήμερου είναι αρκετά πλούσιο και περιλαμβάνει δεκάδες εκδηλώσεις σε κάθε συνοικία της πόλης, ενώ ξεχωρίζουν οι χοροί της Τρίτης και της Πέμπτης όπου διεξάγεται και διαγωνισμός πελλόμασκας.

Κατά την περσινή παρέλαση προκάλεσαν μετά από χρόνια αίσθηση τα σατιρικά άρματα που ετοίμασε ο Δήμος Λεμεσού, τα οποία θύμισαν παλαιότερες εποχές όπου η σάτιρα ήταν από τα βασικά στοιχεία του καρναβαλιού. Φέτος, και με την επικαιρότητα να προσφέρεται ακόμα περισσότερο, ο Δήμος Λεμεσού υπόσχεται ακόμα περισσότερο γέλιο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν προστεθεί και άλλοι καρναβαλιστές με σατιρικά άρματα.

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αναμένεται στη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση να παρελάσουν πέραν των 35.000 καρναβαλιστών στις 120 ομάδες που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Αν και για ακόμα μια φορά έχουν μπει και φέτος όρια και κανόνες, είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί ότι θα περιοριστεί η κάθε ομάδα στα 500 άτομα, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.

Το «βιογραφικό» της βασίλισσας

Η νέα βασίλισσα του λεμεσιανού καρναβαλιού, Αμαρυλλίς Κυριάκου, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του θεσμού από το 1985, όταν συμμετείχε για πρώτη φορά ως συνοδός του βασιλιά του καρναβαλιού, δίπλα στην αείμνηστη Λούλα Σούσμιθ. Έκτοτε, η πορεία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το λεμεσιανό καρναβάλι, μέσα από πολυάριθμες συνεργασίες και ενεργή παρουσία. Από το 2005 συμμετέχει δυναμικά στη Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση με τις δικές της δημιουργικές ομάδες, προσθέτοντας κάθε χρόνο το μοναδικό της χρώμα, πάθος και δημιουργικότητα στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης. Η επιλογή της ως βασίλισσας αντανακλά τη μακρόχρονη προσφορά, την αδιάλειπτη αφοσίωση και το ανεξάντλητο ταλέντο της στην καρναβαλίστικη τέχνη και δημιουργία.

Δωρεάν η αστυνόμευση

Μετά τη δημόσια περσινή αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος της αστυνόμευσης και το αίτημα της Αστυνομίας για να πληρωθεί από τον Δήμο Λεμεσού, φέτος τα έξοδα θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Δύναμης. Η «διαμάχη» έφτασε μέχρι και τη Νομική Υπηρεσία όπου υπήρξε σχετική γνωμάτευση -μόλις πριν δύο μήνες- ότι ο Δήμος Λεμεσού είχε δίκιο τελικά και ότι τα έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Αστυνομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση ήδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και της Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης και πάρθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για φέτος. Ξεχωρίζει η απόφαση για εκτεταμένη πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης την Τσικνοπέμπτη, για καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας.