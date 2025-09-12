Διαβουλεύσεις στο κενό, αναμένοντας τον νέο Τ/Κ ηγέτη - Επαφές Ολγκίν με Χριστοδουλίδη και Τατάρ

Ως μια ενδιάμεση επικοινωνία πριν από την άτυπη τριμερή της Νέας Υόρκης θεωρείται η νέα κάθοδος στην Κύπρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Δευτέρα θα δει και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Οι επαφές Ολγκίν στη Λευκωσία είναι και μια προσπάθεια εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών να διατηρήσουν σε εγρηγόρση την όποια διαδικασία υπάρχει επί του Κυπριακού αναμένοντας και το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου.

Όπως είχε δηλώσει στη Νέα Υόρκη ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά την παραμονή της στο νησί η κ. Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών, καθώς και με άλλους παράγοντες.

Τίποτα διαφορετικό

Η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα έχει συναίσθηση του γεγονότος πως δεν πρόκειται να ακούσει κάτι διαφορετικό το οποίο να λειτουργήσει δραστικά προς υλοποίηση των μίνιμουμ στόχων, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τις προηγούμενες διασκέψεις του Μαρτίου και του Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εν ολίγοις δεν φαίνεται στον ορίζοντα να δημιουργούνται συνθήκες για συμφωνία τουλάχιστον σε ορισμένα ΜΟΕ που έχουν τεθεί μετ' επιτάσεως από τον ίδιο τον Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Ερσίν Τατάρ εν μέσω «προεκλογικής» συνεχίζει την επιχειρηματολογία του για δύο κράτη, ενώ αρνείται να συζητήσει τη διάνοιξη οδοφραγμάτων στη λογική του πάρε δώσε, ως ενδεχόμενο όλων των συζητήσεων που έχουν γίνει για τη διάνοιξη νέων διόδων. Από την άλλη, θυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε δημοσίως αναφορά «περί διαφόρων και συγκεκριμένων ιδεών για το πώς θα προχωρήσουμε» στη διαδικασία, αν και είναι πέρα από σαφές πως αν υπάρχουν κάποιες σκέψεις αυτές θα είναι μονομερείς, από τη στιγμή κατά την οποία ο Ερσίν Τατάρ εκ των πραγμάτων δεν πρόκειται έναν μήνα πριν τη διαδικασία στα κατεχόμενα να παρουσιαστεί διαλλακτικότερος. Βεβαίως, όπως υποστηρίζουν κύκλοι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, η δημοσκοπική πίεση που αντιμετωπίζει τη δεδομένη στιγμή ο Τατάρ μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για ορισμένες αιφνιδιαστικές κινήσεις του αλλά είναι αδιευκρίνιστο προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι όποιες πρωτοβουλίες του, αν αυτές υπάρξουν.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θεωρεί ότι έχει τη δική της σημασία η παρουσία της αξιωματούχου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο πριν από τη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη. Πάντως θα είναι ενδιαφέρον να διαγνωστούν οι «προεδρικές σκέψεις», τις οποίες θα μεταφέρει στη σημερινή συνάντηση με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν ο Νίκος Χριστοδουλίδης.