Μονόδρομος η άρση της ασυλίας Σιζόπουλου: Το «χρυσό» διαβατήριο, το πλαστό συμβόλαιο και το χρέος των €2,5 εκατ.

Με βάση το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, που διαβιβάστηκε χθες στον Γενικό Εισαγγελέα, ο βουλευτής και τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, θα πρέπει να ελεγχθεί μαζί με τους τρεις πρώην συνεταίρους του για τη διάπραξη των ακόλουθων ποινικών αδικημάτων που παραπέμπουν σε ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς: Απάτη. Πλαστογραφία και καταρτισμός πλαστού εγγράφου. Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου. Συνωμοσία για καταδολίευση. Για να ληφθεί ανακριτική κατάθεση απο τον Μαρίνο Σιζόπουλο θα πρέπει να αρθεί η βουλευτική του ασυλία. Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Συντάγματος: «Ο βουλευτής δεν δύναται, άνευ αδείας του Ανώτατου Δικαστηρίου, να διωχθεί, συλληφθεί ή φυλακισθεί εφόσον χρόνον εξακολουθεί να είναι βουλευτής». Στην ερώτησή μας εάν δύναται να ανακριθεί βουλευτής χωρίς άρση της ασυλίας του, λάβαμε αρνητική ...

